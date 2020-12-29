الكشف عما يؤثر على عدد السعرات الحرارية التي تحرقها يوميا!

عندما يتحدث الناس عن التمثيل الغذائي السريع أو البطيء، فإن ما يحصلون عليه حقا هو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أجسامهم في يومهم.

وتقول الفكرة إن الشخص الذي يعاني من عملية التمثيل الغذائي البطيء، لن يستخدم القدر نفسه من الطاقة للقيام بالمهمة ذاتها، التي يقوم بها الشخص الذي يعاني من عملية التمثيل الغذائي السريع.

ولكن، هل تختلف سرعة التمثيل الغذائي كثيرا من شخص لآخر؟

بهذا الصدد، يركز عالم التغذية، تيريزي تولار بيترسون، الأستاذ المشارك في علوم الأغذية والتغذية وتعزيز الصحة من جامعة ولاية ميسيسيبي، على العوامل البيولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على تكوين الجسم.

احتياجات الجسم من الطاقة

إقرأ المزيد

يعد التمثيل الغذائي مصطلحا بيولوجيا يشير إلى جميع التفاعلات الكيميائية اللازمة للحفاظ على الحياة في الكائن الحي. وينجز التمثيل الغذائي الخاص بك ثلاث وظائف رئيسية: تحويل الطعام إلى طاقة، وتحطيم الطعام إلى اللبنات الأساسية للبروتين والدهون والحمض النووي وبعض الكربوهيدرات؛ والقضاء على نفايات النيتروجين.

وإذا كنت تتألم من سرعة التمثيل الغذائي لديك، فمن المحتمل أنك تركز على مقدار الطاقة التي تحصل عليها من الأطعمة التي تتناولها ومقدار استهلاك جسمك، حيث تقاس قيمة الطاقة للطعام بالسعرات الحرارية.

ويمكن تقسيم احتياجاتك من السعرات الحرارية إلى فئتين: معدل الأيض الأساسي، وهو الحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة للوظائف الأساسية أثناء الراحة. واستراحة إنفاق الطاقة، وهو مقدار السعرات الحرارية التي تستخدمها أثناء الراحة أو النوم - زهاء 60% - 65% من إجمالي إنفاقك للطاقة.

ولا تؤخذ في الاعتبار السعرات الحرارية التي تحتاجها لتشغيل كل شيء آخر تفعله - التنقل، أو إنفاق طاقة النشاط (25% - 30%)، والتفكير، حتى هضم الطعام (5% -10%). لذا فإن إجمالي استهلاكك للطاقة يجمع بين الاثنين: إنفاقك للطاقة أثناء الراحة بالإضافة إلى نفقات الطاقة الخاصة بك للأنشطة الأخرى.

وتتراوح احتياجات السعرات الحرارية اليومية المقدرة للمرأة البالغة (57 كغ) من 1600 إلى 2400 سعرة حرارية في اليوم. وبالنسبة للرجل الذي يبلغ وزنه 70 كغ، يمكن أن تتراوح احتياجات السعرات الحرارية اليومية من زهاء 2000 إلى 3000 سعرة حرارية في اليوم. وهذا نحو 13 سعرة حرارية لكل رطل من وزن الجسم.

وفي المقابل، يحرق الأطفال زهاء 50 سعرة حرارية لكل رطل من الوزن يوميا. وهذا المطلب يتناقص باستمرار مع تقدم الطفل في العمر. لذا فإن لدى الرضع أعلى معدل أيض على الإطلاق، وهذه السعرات الحرارية الزائدة ضرورية للنمو.

لذا، إذا كان بإمكان امرأتين من الوزن نفسه، الحصول على احتياجات من السعرات الحرارية تختلف بنسبة تصل إلى 30%، فهل يعني ذلك أن المرأة التي يستهلك جسدها سعرات حرارية أكثر لديها عملية أيض أسرع من المرأة التي يستخدم جسدها سعرات حرارية أقل؟، ليس بالضرورة.

قد تقضي امرأة أكثر من يومها نشيطة بدنيا وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الطاقة أثناء التنقل سيرا على الأقدام، على سبيل المثال. وخارج نطاقات المبادئ التوجيهية التقريبية هذه، هناك العديد من الطرق لتقدير الراحة وإجمالي إنفاق الطاقة إذا كنت تريد معرفة احتياجات الجسم المحددة من السعرات الحرارية.

وتتمثل إحدى الطرق الشائعة والسهلة في استخدام الصيغ التنبؤية مثل Mifflin-St. معادلات Mifflin-St. Jeor أو Harris-Benedict المبنية على عمرك وطولك ووزنك وجنسك، لمعرفة مقدار الطاقة التي يحتاجها جسمك فقط للبقاء على قيد الحياة. ولحساب إجمالي إنفاق الطاقة، تحتاج أيضا إلى إضافة عامل النشاط.

ويعتبر القياس غير المباشر طريقة أخرى لتقدير معدل الأيض، كما يُحسب إنفاق الطاقة عن طريق قياس كمية الأكسجين المستخدمة وثاني أكسيد الكربون الذي يطلقه الجسم.

ويعتمد جسمك على الأكسجين لأداء جميع وظائف التمثيل الغذائي. ولكل لتر من الأكسجين تستخدمه، فإنك تستخدم نحو 4.82 سعرة حرارية من الطاقة من الغليكوجين أو الدهون.

العوامل التي تؤثر على معدل الأيض

إقرأ المزيد

يختلف معدل التمثيل الغذائي ومتطلبات السعرات الحرارية من شخص لآخر حسب عوامل، مثل الوراثة والجنس والعمر وتكوين الجسم ومقدار التمارين التي يمارسها.

وقد تؤثر الحالة الصحية وبعض الحالات الطبية أيضا على عملية التمثيل الغذائي. وعلى سبيل المثال، أحد المنظمين لعملية التمثيل الغذائي هو الغدة الدرقية، وتقع في الجزء الأمامي من الرقبة أسفل تفاحة آدم. وكلما زاد إنتاج الغدة الدرقية لهرمون الغدة الدرقية، زاد معدل الأيض الأساسي لدى الشخص.

ويمكن أن تؤثر الحمى أيضا على معدل الأيض الأساسي للشخص. ولكل زيادة بمقدار 0.9 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية) في درجة حرارة الجسم الداخلية، يزداد معدل الأيض الأساسي بنسبة 7% تقريبا.

ويمكن أن تشمل الحالات الطبية الأخرى التي تؤثر على معدل الأيض الأساسي: هزال العضلات (ضمور)، والمجاعة لفترات طويلة، وانخفاض مستويات الأكسجين في الجسم (نقص الأكسجة)، واضطرابات العضلات، والاكتئاب ومرض السكري.

وهناك عامل مهم آخر هو تكوين الجسم، وعلى سبيل المثال، فإن المرأة ذات الوزن الزائد مع تكوين جسمها بنسبة 40% من دهون الجسم و34 كغ من كتلة العضلات، ستحرق سعرات حرارية أقل أثناء الراحة من المرأة التي لديها 30% من الدهون في الجسم و50 كغ من كتلة العضلات؛ الأنسجة العضلية أكثر نشاطا في التمثيل الغذائي من الأنسجة الدهنية في الجسم.

وهذا هو السبب أيضا في انخفاض معدل الأيض الأساسي مع تقدم العمر. ومع تقدم الناس في السن، يفقدون عادة كتلة العضلات ويكتسبون الأنسجة الدهنية - وهو ما يعادل انخفاضا في معدل الأيض الأساسي بزهاء 1٪ إلى 2٪ لكل عقد.

وإذا كنت تريد حقا إعطاء عملية التمثيل الغذائي صدمة، فإن أسهل طريقة هي زيادة كتلة العضلات ومستوى النشاط. ومن خلال زيادة كتلة العضلات، ستزيد أيضا من العدد الأساسي للسعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على تلك العضلات.

المصدر: ساينس ألرت