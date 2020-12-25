تناول الشاي الأخضر يساعد في الحماية من مرض خطير!

تعتبر السمنة ومرض السكري النوع 2 من مشكلات الصحة العامة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات.

وزادت نسب الأشخاص المصابين بالسمنة و/أو مرض السكري النوع 2، ووصلت مؤخرا إلى مستويات وبائية. ويمكن أن يساعد دمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي على خفض مستويات السكر في الدم.

ودرس علماء من جامعة Goias في البرازيل كيف يعمل الشاي الأخضر وعقار السكري، الميتفورمين، على 120 امرأة بدينة غير مصابات بالسكري.

وخلصوا إلى أن الشاي الأخضر "متفوق" على الميتفورمين في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بهذه الحالة.

وكتبوا في مجلة Clinical Nutrition ESPEN، قائلين: "إن مستخلص الشاي الأخضر هو بديل واعد للحد من مخاطر الإصابة بالسكري النوع 2 لدى النساء ذوات الوزن الزائد".

وبالنسبة للأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بالفعل بمرض السكري النوع 2، قد يكون الشاي الأخضر قادرا على المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

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ووفقا للدراسات، يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض مستويات الجلوكوز ومستويات A1C، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأنسولين أثناء الصيام، والتي تعد مقياسا لصحة مرض السكري.

وتقترح كلية Pacific للطب الشرقي أن النشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول والسكريات، يعود إلى هذه الفوائد. وتُنسب مضادات الأكسدة هذه نفسها إلى فوائد مضادات السرطان وخفض الكوليسترول وإدارة ضغط الدم.

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في آثار الشاي الأخضر على السمنة ومرض السكري النوع 2.

وأشارت الدراسة إلى أن "الشاي الأخضر (كاميليا سينينسيس) هو أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، وخاصة في الدول الآسيوية بما في ذلك كوريا والصين واليابان.

ونظرا لارتفاع معدل استهلاك الشاي الأخضر لدى هؤلاء السكان، يمكن حتى للتأثيرات الصغيرة على أساس فردي أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة.

وأظهرت دراسات مختلفة الآثار المفيدة للشاي الأخضر، ليس فقط على أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضا على السمنة ومرض السكري النوع 2 نفسه.

وفي دراسة جماعية بأثر رجعي أجريت في اليابان، اكتُشف انخفاض بنسبة 33% في خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 لدى الأشخاص الذين يتناولون ستة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل من كوب واحد في الأسبوع".

وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة من الدراسات الوبائية تشير إلى إمكانية أن يكون الشاي الأخضر استراتيجية جديدة لعلاج، أو الوقاية من السمنة ومرض السكري.

وتشمل فوائد شرب الشاي الأخضر ما يلي:

• تحسين حساسية الأنسولين.

• الحفاظ على ضغط دم صحي.

• منع تجلط الدم.

• تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

• تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: إكسبريس