اكتشاف ما قد يكون نقطة ضعف لدى الفيروس التاجي

اكتشف العلماء في جامعة نيويورك الأمريكية أثناء بحوثهم العلمية ما يحتمل أنه نقطة ضعف لدى الفيروس التاجي.

واتضح أن الفيروس عاجز عن التكاثر عمليا في حال فقدان بروتين 41В الذي يشارك في عملية تشكيل غشاء يحمي المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2.

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وقال كاتب مقال علمي بهذا الشأن، ويليام شنايدر، إن الفيروس التاجي غير قادر على التكاثر في ظروف غياب البروتين المذكور.

وقد تابع العلماء عملية التكاثر لدى فيروسات أخرى مثل فيروس الحمى الصفراء وفيروس زيكا. وأكدت نتائج المقارنة بين فيروس SARS-CoV-2 من جهة وفيروسي زيكا والحمى الصفراء من جهة أخرى أن البروتين يلعب دورا محوريا في قدرة الفيروس على التوغل إلى جسم الإنسان.

وقال العلماء إن اكتشافهم قد يساعد في وضع أدوية جديدة ضد "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا