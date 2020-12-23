كبير الأطباء في مستشفى روسي يحذر من موجة ثالثة لعدوى كورونا

حذر كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا المتخصص في العاصمة موسكو من احتمال حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

وقال بروتسينكو في تصريح صحفي: "جميع الأوبئة السابقة حدثت على ثلاث موجات وارتبطت بالتفشي الموسمي في الربيع والخريف، لذلك من المحتمل جدا أن تكون هناك موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا".

وتابع كبير الأطباء في المستشفى الروسي المتخصص في علاج المصابين بعدوى كورونا قائلا: "هذه ليست توقعاتي، ولكنها خلاصة تحليل تاريخي رصين. وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها فيروس البشرية. دعونا نغوص في تاريخ علاقتنا مع الأوبئة الفيروسية. على سبيل المثال، لنتذكر الإنفلونزا الإسبانية، أو الآسيوية في عام 1962، ثم الخنازير، فإنفلونزا الطيور، كلها ​​سارت في ثلاث موجات، وارتبطت بطريقة أو بأخرى بالتفشي الموسمي في الربيع والخريف".

ولفت بروتسينكو إلى أن جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا لا يجري الآن إدخالهم إلى المستشفى.

وأوضح كبير الأطباء في هذا السياق: "الآن لا نضع جميع المرضى على الأسرة، كما في الربيع، عندما كانت كلمة كوفيد مؤشرا بالفعل إلى دخول المستشفى. فيما مضى من وقت، تعلمنا تحديد من سيصاب بمرض سهل ويكفي حصوله على مساعدة في المنزل، ومن يتوقع أن تكون إصابته شديدة".

المصدر: تاس