لون البول يمكن أن يحدد احتمال الإصابة بسرطان المثانة

من المحتمل أن يحدث سرطان المثانة عند الرجال أكثر من النساء، خاصة لمن تجاوزوا سن الخمسين.

وأوضحت مؤسسة طب المسالك البولية البريطانية، أن سرطان المثانة يحدث عندما تنقسم الخلايا وتنمو بطريقة غير طبيعية، وتشكل الورم.

إقرأ المزيد

ويؤثر هذا في النهاية على كيفية عمل المثانة، ويمكن أن يكشف عن نفسه في وعاء المرحاض، حيث تعد البيلة الدموية - المعروفة أيضا باسم الدم في البول - أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعا.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن اللون الأحمر هو الظل الوحيد الذي يحتاج إلى توخي الحذر منه.

ويمكن أن يختلف لون البول من الأحمر الداكن إلى البني الصدئ، وقد لا يظهر في كل مرة تتبول فيها. ويمكن أن يختفي الدم في البول لأسابيع أو شهور في كل مرة، لذا كن يقظا.

واعلم أن كمية الدم ليست مؤشرا على مدى انتشار السرطان.

وعلى الرغم من أن الدم في البول يمكن أن يكون علامة على وجود حصوات في الكلى، أو عدوى، فأنت بحاجة إلى إخبار طبيبك العام إن حدث لك.

وهناك علامة أخرى لسرطان المثانة تتمثل في "الألم أو إعاقة تدفق البول". وانتبه أيضا إلى عدد مرات التبول، فقد يكون التكرار المتزايد علامة على المرض المميت.

المصدر: إكسبريس