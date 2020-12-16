تقارير: تشخيص إصابة شابة بـ"كوفيد-19" ربما أدى لإنقاذ حياتها!

علمت شابة من مينيسوتا أنها مصابة بنوع نادر من السرطان، وذلك بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، وفقا للتقارير.

وقالت ماكينا ستودر، التي تدرس في جامعة مانكاتو الحكومية في ولاية نورث ستار، إنها أصيبت بالفيروس في سبتمبر ولم تستطع التخلص من الشعور بالاستياء.

She got COVID-19 — and it may have saved her life https://t.co/x5A2EQHIFSpic.twitter.com/NMDxgzkmh8 — New York Post (@nypost) December 15, 2020

وفي حديثها مع WCCO التابعة لشبكة CBS-TV المحلية: "ظللت أسوأ فأسوأ، وكان لدي كل الأعراض التي يمكن أن تصاب بها. أغمي علي وكنت أتقيأ كل ما كنت أحاول أكله".

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وارتفعت حرارة الطالبة الجامعية إلى 105 درجة فهرنهايت (40.5 درجة مئوية) في وقت ما، لذا قام الدكتور كولت ويليامز من Mayo Clinic بإجراء فحص طبي واكتشف أن ستودر مصابة بسرطان الدم الحاد.

وقال ويليامز: "يمكنك أن تجادل بأنه مع بعض تحركات القدر، كان تشخيص "كوفيد-19" نعمة مقنعة لأنه أدخلها في وحدة الرعاية الصحية، حيث تمكنا من تشخيص حالتها مبكرا جدا في مسار المرض. لديها بعض الطفرات في اللوكيميا التي نراها في 1% فقط من 1% من المرضى، لذلك نحن نتحدث فقط عن عدد قليل من المرضى الذين تم تشخيصهم في بلدنا سنويا بنوع التغييرات الجينية التي نراها في مرض يسمى Makenna".

وقالت ستودر إنها فوجئت بتشخيصها، و"كان الأمر كما لو أن شاحنة صدمتني للتو".

ولكن الطالبة "مقاتلة"، كما تقول والدتها - وما تزال ستودر، التي تخضع للعلاج الكيميائي، متفائلة.

وقالت الشابة: "عليك فقط أن تحافظ على هذا المنظور والعقلية التي تعتبر كل حياة يوم نعمة".

المصدر: نيويورك بوست