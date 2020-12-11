مسؤولة روسية تحدد كمية الكحول المسموحة قبل التطعيم ضد كورونا وبعده

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن حظر تناول المسكرات لا يسري مفعوله إلا بعد التطعيم ضد الفيروس التاجي وقبله بـ3 أيام.

جاء ذلك على لسانها في مؤتمر صحفي عقدته الخميس 10 ديسمبر حيث أوضحت كافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

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وقالت:" أدعو الجميع إلى الاطلاع الدقيق على كل ما نقدمه من المعلومات ويجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية في فترة التطعيم ضد فيروس كورونا. لكن لا يدور الحديث عن الحظر التام على تناولها بل عن فرض بعض القيود على تعاطي المشروبات الكحولية والأدوية التي تؤثر على جهاز المناعة".

ونصحت، تاتيانا غوليكوفا، الموطنين الروس الذين قرروا التطعيم ضد الفيروس التاجي عدم تعاطي المشروبات الكحولية قبل التطعيم بـ3 أيام وبعده بـ3 أيام.

ويعتبر هذا الأمر، حسب غوليكوفا، ضروريا لتشكيل المناعة ضد الفيروس التاجي.

يذكر أن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، أنا بوبوفا، أعلنت في وقت سابق عن حظر تناول المشروبات الكحولية قبل التطعيم بـ14 يوما وبعده بـ42 يوما.

جدير بالذكر أن حملة تطعيم السكان انطلقت الأسبوع الجاري في كل الأقاليم الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا