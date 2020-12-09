أكاديمي روسي: فيروس كورونا أقل قدرة على التحور مقارنة بالإنفلونزا

قدرة الفيروس التاجي على التحور ربما تكون أقل بمقدار 30 مرة من فيروس الإنفلونزا، مع العلم أن الطفرات المكتشفة لا تغير بنية "كوفيد – 19".

أعلن ذلك رئيس القسم الدراسي للبيولوجيا المجهرية وعلم الفيروسات والمناعة في جامعة "سيتشينوف" للطب الأكاديمي، فيتالي زفيريف.

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وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي الخاص بمواجهة "كوفيد – 19" وغيره من الأمراض المعدية إن ميل الفيروس التاجي إلى التحور أقل بمقدار 30 مرة مقارنة بفيروس الإنفلونزا.

وأوضح أن قدرة الفيروس التاجي على التحور أكبر بقليل من قدرة الحصبة.

وأضاف قائلا: " إن الطفرات المكتشفة للفيروس التاجي لا تغير أبدا بنية البروتينات التي نحاربها ونضع أدوية ضدها ونريد أن نبتكر مضادات ضدها."

فيما أشار الأكاديمي إلى ميزة خاصة للفيروس التاجي وهي ميله إلى التعاون وتشكيل اتحادات مع فيروسات اخرى. وأعرب عن أمله بأن المجتمع العلمي يستطيع التغلب على الفيروس التاجي. وقال:" لقد ظهرت أدوية يمكن أن نتعاطاها العام المقبل".

المصدر: نوفوستي