مجلة طبية تؤكد أن لقاح "كوفيد" من AstraZeneca فعال بنسبة 70٪ وسط حيرة كبيرة حول التجارب!

مع اقتراب حصول لقاح AstraZeneca المنتظر ضد "كوفيد-19" على موافقة المملكة المتحدة، تُظهر البيانات التي جرت مراجعتها من قبل النظراء أن اللقاح فعال بنسبة 70%، إلا أن هناك قصة محيرة.

إقرأ المزيد

وطُوّر لقاح "كوفيد-19" التابع لـAstraZeneca، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ليكون فعالا بنسبة 70.4٪ في دراسة تمت مراجعتها من قبل الزملاء، ونشرت في مجلة The Lancet الطبية يوم الثلاثاء. وقد يبدو الأمر وكأنه رقم منخفض، مقارنة بنسبة 95% تقريبا من الفعالية، التي روجت لها شركتا Pfizer وModerna المتنافستان، ومع ذلك فإن النسبة هي أول ادعاء بالفعالية تُراجع من قبل الأقران في مجلة طبية.

ولكن، هذا الرقم ينبع من بعض نتائج التجارب المحيرة.

وتلقى غالبية المرشحين في تجربة AstraZeneca جرعتين كاملتين من اللقاح، ووجد أن اللقاح فعال بنسبة 62%. ومع ذلك، أعطيت مجموعة فرعية أصغر نصف جرعة، تليها جرعة كاملة. وبين هؤلاء المرضى، أبلغ عن معدل فعالية بنسبة 90%. وبالمجمل، صُنّفت فعالية اللقاح بنسبة 70.4%.

وقال أندرو بولارد، رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات، للصحفيين قبل الإعلان: "من العدل أن نقول إننا بحاجة إلى النظر في الأمر لشرح النتيجة المثيرة للاهتمام".

ومن الغريب أن الفعالية الأعلى للجرعة المنخفضة اكتُشفت بالصدفة. وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، قال مينيه بانغالوس، رئيس أبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في الشركة، إن الجرعة المنخفضة أعطيت عن طريق الخطأ، ووصفها بأنها "خطأ مفيد".

إقرأ المزيد

وأعطي ما يزيد قليلا عن 2700 مشارك جرعة أقل، ولم يكن أي شخص في هذه المجموعة أكبر من 55 عاما. ومع بلوغ 70% من خلال الجمع بين تجربتين مختلفتين على مجموعتين مختلفتين من الأشخاص، أخبر باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca، موقع بلومبرغ في أواخر الشهر الماضي، أن الشركة ستطلق على الأرجح تجربة عالمية جديدة.

ومع ذلك، قال سوريوت يوم الثلاثاء إن AstraZeneca بدأت بالفعل في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على العقار في جميع أنحاء العالم. وقال في بيان إن "سلاسل التوريد الخاصة بالشركة المصنعة جاهزة للعمل، وجاهزة للبدء بسرعة في تسليم مئات الملايين من الجرعات".

والتزمت الحكومة البريطانية بشراء 100 مليون جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى عدة ملايين من الجرعات التي حققتها شركة Pfizer. ومع بدء البريطانيين تلقي حقنة Pfizer يوم الثلاثاء، قال وزير الصحة مات هانكوك إنه يأمل أن تتم الموافقة على لقاح AstraZeneca "في الأسبوعين المقبلين".

وقال منصف السلاوي، كبير المستشارين العلميين لعملية Warp Speed في البيت الأبيض، لرويترز الأسبوع الماضي: "بصراحة، ما لم يكن هناك تفسير واضح للغاية يعتمد على الحقائق والبيانات لما وراء هذين الرقمين، فمن المحتمل جدا أن هذه الحزمة لن تكون كافية للحصول على الموافقة".

المصدر: RT