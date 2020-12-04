كشف عواقب غير متوقعة لتناول الكحول

أعلنت الدكتورة روكسي تايلور، أن الإفراط بتناول المشروبات الكحولية، يمكن أن يسبب مشكلات في الجلد والأظافر والشعر

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وتفيد صحيفة Express، بأنه وفقا للدكتورة روكسي تايلور، يؤدي الإفراط بتناول المشروبات الكحولية، ليس فقط إلى جفاف الجلد، بل وايضا إلى جفاف الأظافر، ما يجعلها هشة وعرضة للتقشر. كما أنه إضافة إلى ذلك، يسبب الكحول احمرار الجلد ، لأنه يوسع الأوعية الدموية. وكذلك ، يقتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، التي تشكل منظومة المناعة في الجسم.

وتضيف الخبيرة، يسبب الإفراط بتناول المشروبات الكحولية تساقط الشعر أيضا، وهذا يرجع إلى ضعف امتصاص البروتين.

ويقترح الخبراء لتجنب هذه المشاكل الصحية وغيرها، تناول ما لا يزيد عن 3.5 لتر من الجعة أو سبعة أكواب من النبيذ في الأسبوع.

والأفضل من هذا كله الامتناع تماما عن تناول المشروبات الكحولية.





المصدر: نوفوستي