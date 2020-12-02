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هل يشكل الليل خطورة على مرضى"كوفيد-19"؟

الصحة

هل يشكل الليل خطورة على مرضى
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور فاليري سوبوتين، رئيس مركز التخدير والإنعاش، أنه لاتوجد علاقة بين شدة الإصابة بالفيروس التاجي المستجد لدى المرضى في العناية المركزة وفترة اليوم.

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ووفقا للأخصائي، فإن خطر الليل على مرضى "كوفيد-19" الذين في ردهات العناية المركزة ليس سوى خرافة. لأنه في الواقع الخطورة فقط على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.

وقال، "إذا كنا نتحدث عن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو زيادة الوزن ، ففي وقت معين ، مع تعمق النوم ، يمكن أن تحدث بالفعل تغيرات فسيولوجية مختلفة عندهم، بما فيها توقف التنفس".

ويشخص الأطباء هذه الحالات بسرعة، ويهتمون كثيرا بمثل هؤلاء المرضى. وأضاف في المستشفيات المخصصة لمرضى "كوفيد-19 " تجري مراقبة دائمة لحالة المرضى على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال، "هذه المستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمراقبة ومتابعة حالة المرضى بصورة مستمرة".

المصدر: نوفوستي

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