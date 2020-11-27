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صحيفة أمريكية: الإصابة بـ"كوفيد - 19" قد تسبب فقدان الأسنان

الصحة

صحيفة أمريكية: الإصابة بـ
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صورة أرشيفية
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يمكن أن تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى المضاعفات المتعلقة بمرض اللثة وحتى إلى سقوط الأسنان، وفقا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" The New York Times.

لكن الصحيفة قالت إن هذا الأمر يطال أساسا الذين كانوا يعانون من مشاكل متعلقة بالأسنان قبل أن أصابهم "كوفيد – 19".

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واستندت الصحيفة في استنتاجاتها إلى شهادات من تعافوا من "كوفيد – 19" وآراء الخبراء.

وقالت إن سقوط الأسنان بعد الإصابة ب"كوفيد – 19" قد ينتج عن تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، الأمر الذي قد يسبب كذلك سقوط الشعر وتورم الأطراف السفلية.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأسنان د. ديفيد أوكانو من جامعة يوتا قوله: " لا تسقط الأسنان من تلقاء نفسها ولا تخرج عن اللثة إلا نادرا".

مع ذلك فإن الكثيرين من المرضى الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19" يصفون سقوط الأسنان بعد الإصابة بـ "كوفيد – 19" بأنه عملية سريعة وغير مؤلمة.

وأكد طبيب الأسنان أن مشاكل الأسنان قد تتفاقم بعد الإصابة بـ"كوفيد – 19" وخاصة في حال كان المرضى يعانون خلال فترة طويلة من التهابات حادة وآثارها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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