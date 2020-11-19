علماء بريطانيون يكشفون عن أعراض غير متوقعة لمرض باركنسون

أعلنت الجمعية البريطانية لدراسة مرض باركنسون، عن اكتشاف أعراض غير متوقعة لهذا المرض وهي التهاب الجلد الدهني (Seborrhoeic dermatitis).

ونقل موقع Argumenti.ru عن الدراسة، أن التهاب الجلد الدهني هو مرض التهابي يصيب مناطق من فروة الرأس والجذع.

ولاحظ الخبراء أنه في الأشكال الخفيفة يمكن أن يظهر على شكل قشرة وفي الأشكال الشديدة تصبح فروة الرأس حمراء ومتقشرة وأحيانا مع طفح جلدي متقيح وتشمل أسباب المرض، الاضطرابات الهرمونية أو التناول طويل الأمد لهرمون التستوسترون والستيرويدات الابتنائية والستيرويدات القشرية السكرية.

وأضاف العلماء، أنه لم يتسن لهم حتى الآن تحديد سبب إصابة هؤلاء المرضى بالتهاب الجلد الدهني.

وفي وقت سابق، أشار علماء أمريكيون إلى أن التعرق بدون أي سبب واضح، يعتبر من أكثر علامات مرض باركنسون شيوعا.

المصدر: radiosputnik