6 أسباب تجعل مناعة القطيع بدون لقاح فكرة مروعة في جائحة "كوفيد-19"!

أصبح مفهوم مناعة القطيع ضد "كوفيد-19" موضوعا للمحادثة في المنازل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات التلفاز، حيث يسأل الناس: "لماذا لا تُجرّب؟".

ولكن مناعة القطيع صعبة التنفيذ، ولا يمكن تحقيقها إلا بطريقتين: عن طريق إصابة الكثير من الناس بالمرض، أو بإعطاء لقاح فعال وآمن للكثير من الناس. والهدف هو نفسه: جعل أغلبية كبيرة من السكان مقاومة للعدوى، حتى لا ينتشر المرض بين التجمعات الكبيرة.

وأجمع علماء الأوبئة على أن مطاردة مناعة القطيع بدون لقاح لن تنجح، فهي تجازف بالعديد من الوفيات غير الضرورية.

واكتسبت هذه المحادثات قوة في الشهر الماضي عندما دعم البيت الأبيض إعلان Great Barrington، وهو وثيقة صيغت في مركز أبحاث ليبرتاري، تقترح أن يحاول معظم الناس السعي وراء مناعة القطيع، وتشجيع العدوى بين سكان العالم من الشباب الأصحاء.

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وقال جاي باتاتشاريا، أحد معدي الإعلان الأسبوع الماضي، خلال مناظرة استضافتها المجلة الطبية JAMA: "بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 50 عاما، فإن أضرار الإغلاق، عقليا وجسديا، أسوأ من "كوفيد"".

وكان عالم الأوبئة مارك ليبسيتش من جامعة هارفارد، أحد آلاف الخبراء البارزين الذين وقعوا على دحض لاذع للإعلان، وشرح سبب خطورة هذا النهج.

وقال ليبسيتش: "أعتقد أنها فكرة رائعة أن تبحث عن حلول إبداعية، لكن لن يتخلى أي شخص مسؤول عما نعرف أنه يعمل، والذي يتحكم في انتشار الفيروس".

وطرحت محادثتهم ستة أسباب شاملة لعدم نجاح تحقيق مناعة القطيع الطبيعية - النوع الذي لا يتطلب لقاح فيروس كورونا.

أولا: لا أحد يعتقد أنها فكرة جيدة أن يصاب الجميع بالعدوى، لكن مجرد استهداف الصغار يكاد يكون مستحيلا

ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على خبير جاد في الصحة العامة، يعتقد أن مناعة القطيع الطبيعية ستنجح.

وعند الضغط على باتاتشاريا، وافق على أن السماح لأي شخص من السكان بالمرض من أجل زيادة مقاومة المرض في المجتمع، ليس فكرة جيدة. وقال: "يجب تطبيق التباعد الاجتماعي عندما تستطيع، وبالتأكيد استخدم الأقنعة عندما لا تستطيع تحقيق المسافة الاجتماعية. إن جميع تدابير التخفيف مهمة حقا".

وحتى نهج السويد لم يتبع ما يقترحه إعلان Great Barrington: "حماية مركزة" للضعفاء، ومركزة للإصابة بالشباب والأصحاء.

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وسأل باتاتشاريا المستمعين عن أفكارهم حول كيفية تحقيق هذا النهج المركّز، وأضاف بعضا من أفكاره الخاصة، بما في ذلك استخدام الاختبارات السريعة في دور رعاية المسنين والأسر متعددة الأجيال، وعزل الحالات.

وقال: "نحن نحمي الضعفاء بكل أداة لدينا، ونستخدم موارد الاختبار الخاصة بنا. نستخدم تناوب موظفينا في دور رعاية المسنين. نستخدم معدات الوقاية الشخصية".

وتكمن المشكلة في أن هذه الأفكار يتم تجربتها بالفعل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لتحقيق نجاح مختلط فقط.

ووجدت نيفادا أن بروتوكول الاختبار الفيدرالي السريع الجديد للولايات المتحدة في دور رعاية المسنين غير موثوق به، لدرجة أن الولاية سعت إلى حظره الشهر الماضي، كما أن القوى العاملة في دور رعاية المسنين المنتشرة بالفعل أصيبت بالمرض، وعزل الحالة يكاد يكون من المستحيل تحقيقه في فترة ما قبل الرعاية الخطرة، حيث قد ينقل الأشخاص الفيروس إلى الآخرين قبل أن يعرفوا حتى أنهم مصابون به.

ثانيا: إن لفيروس "كوفيد-19" العديد من الآثار الجانبية طويلة المدى التي ستؤثر على الحياة ونظام الرعاية الصحية لسنوات قادمة

قال باتاتشاريا: "بالنسبة للسكان الأصغر سنا والأشخاص الأقل تعرضا للخطر، بصراحة، فإن "كوفيد" أقل خطورة من الإغلاق"، وأكد أن عمليات الإغلاق هذه تضر بالصحة النفسية والعقلية والجسدية للأشخاص.

ولكن "كوفيد-19" لا يقتل الناس فقط، كما أن له آثارا مدمرة طويلة المدى على العديد من الناجين، بما في ذلك ضبابية الدماغ المنهك، وفقدان الشعر، وتورم أصابع القدم والطفح الجلدي المتقشر، وطنين الأذن، وفقدان حاسة الشم.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن ما يقرب من نصف (45.4%) من السكان البالغين في الولايات المتحدة، معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات "كوفيد-19" - بما في ذلك الوفاة - "بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي أو ارتفاع ضغط الدم أو السرطان".

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ثالثا: لا نعرف في الواقع من يقتل "كوفيد-19" ولماذا!

تتجاهل حجة "الحماية المركزة" أيضا حقيقة ما تعلمناه عن فيروس كورونا: قتل الناس من كل الأعمار والأعراق والجنس.

ومن المستحيل أن تعرف، قبل أن يصاب شخص ما، ما هي مخاطره الحقيقية. ومات الأطفال، وكذلك الأمر بالنسبة لطلاب الجامعات والعديد من الآخرين ممن لم يكن لديهم بالضرورة حالات صحية مسبقة مميزة.

وما يزال العلماء يدرسون الفيروس لفهم كيفية عمله بشكل أفضل، لكن الخيط الموحد بين الحالات الشديدة قد يكون عدد مستقبلات ACE-2 (التي يستخدمها الفيروس لغزو خلايانا).

رابعا: عمليات الإغلاق تنقذ الأرواح

أنقذت عمليات الإغلاق، على الرغم من كونها إجراء شديدا لمكافحة الأمراض.

وبالطبع، كانت هناك عواقب وخيمة، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم، وأغلقوا أعمالهم، وغابوا عن مواعيد الطبيب وشعروا بمزيد من الوحدة، وبدأوا في شرب المزيد من الكحول.

كما ارتفعت معدلات العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، وتعاطي المخدرات، والتفكير الانتحاري في الأشهر الأخيرة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وفرت هذه الإجراءات وقتا مهما ومنقذا للحياة لتطوير اللقاحات وصياغة الأدوية واكتشاف أفضل الممارسات لعلاج المرضى. وقال ليبسيتش: "بعد ستة أشهر من الآن، قد تُمنع الإصابة عبر التطعيم، أو يمكن علاجها بعلاج أفضل".

وجادل باتاتشاريا أيضا بأن عمليات الإغلاق هي "أكبر مصدر منفرد لعدم المساواة منذ الفصل العنصري".

ولكن هذا بيان مضلل للغاية، فعدم المساواة العرقية، على سبيل المثال، لم ينتج عن الوباء.

خامسا: التخلص من الفيروس ممكن ولا يتطلب قتل الناس

غالبا ما يقوم باتاتشاريا، وغيره من داعمي مناعة القطيع، بتقسيم زائف بين عمليات الإغلاق و"الحياة الطبيعية"، مع عدم وجود منطقة رمادية أو مساحة لمكافحة الفيروسات بينهما.

ولكن هذا النهج لا يأخذ في الاعتبار مقدار تدابير التخفيف مثل التباعد وتجنب الحشود وجعل الجميع يرتدون أقنعة، التي يمكن أن تساعد حقا في إبطاء انتقال الفيروس.

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وحققت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا والصين بالفعل "الهدف المستحيل" المتمثل في صفر (أو بالقرب من الصفر) "كوفيد"، وعادت إلى حد كبير إلى الحياة الطبيعية بعد عمليات الإغلاق الصارمة.

سادسا: ربما لن تعمل مناعة القطيع الطبيعية مع هذا الوباء، بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة

ما يزال أمام الولايات المتحدة، مثل أي مكان آخر في العالم، طريق طويل لتقطعه حتى تصل إلى بعض من أدنى مستويات مناعة القطيع المفترضة، والتي تتطلب 50% (أو أكثر) من السكان للتعرض للعدوى، وبالتالي تحقيق المناعة. وفي أحسن الأحوال، تعرض زهاء 10 إلى 20% فقط من الناس للعدوى، على مستوى البلاد.

ولكن حتى لو تعرض الجميع للفيروس، فمن المحتمل أن تظل مناعة القطيع الطبيعية غير فعالة.

وهذا بسبب الطريقة التي تتضاءل بها مناعتنا ضد جميع فيروسات كورونا - من نزلات البرد العادية إلى هذا الفيروس التاجي الجديد - بمرور الوقت. إن المناعة ضد هذا الفيروس من خلال العدوى السابقة ليست نهائية أو دائمة: من الممكن إعادة الإصابة بالفيروس، وهي تحدث في بعض الحالات النادرة بالفعل.

ولهذا السبب يتفق العلماء الجادون على أنه من الأفضل انتظار اللقاح، وبناء مناعتنا الجماعية ضد الفيروس في وقت واحد.

وقال المدير التنفيذي لحالات الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مايو الماضي: "البشر ليسوا قطعان"، منتقدا الفكرة.

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر حقا عند استخدام المصطلحات بهذه الطريقة حول العدوى الطبيعية لدى البشر، لأنها يمكن أن تؤدي إلى حساب وحشي للغاية لا يضع الناس والحياة والمعاناة في مركز تلك المعادلة".

وتشير إحدى التوقعات إلى أن محاولة تطبيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة ستؤدي إلى وفاة 640 ألفا بحلول فبراير 2023.

المصدر: ساينس ألرت