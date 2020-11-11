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لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بلغت 92%  بنتائج التحاليل المؤقتة للمرحلة الثالثة

لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بلغت 92%  بنتائج التحاليل المؤقتة للمرحلة الثالثة

الصحة

لقاح 
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة.

وقال تقرير بالخصوص: "بلغت فعالية لقاح سبوتنيك 92٪ (الحساب استند إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)".

وتم إثبات الفعالية بناء على تحليل البيانات المؤقت الأول بعد 21 يوما من تلقي المتطوعين التطعيم الأول.

المصدر: نوفوستي

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