5 خطوات للحفاظ على الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض!

تضاعف زيادة الوزن خطر الإصابة بأمراض مختلفة، وحذرت جمعية القلب الأمريكية من أن أي شخص يعاني من زيادة الوزن معرض لخطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.

ويمكن لفقدان القليل من الوزن أن يضع صحتك في حالة جيدة. وينبغي مراعاة عاملين عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، هما النظام الغذائي وممارسة الرياضة، ومن الواجب تتبع الخطوات التالية للحفاظ على وزن صحي.

الأهداف

تعرف على مؤشر كتلة الجسم الخاص بك، وجهّز نفسك للنجاح مع أهداف قصيرة المدى، مثل إجراء تغييرات في نمط الحياة لخسارة وزن معين والحفاظ على النتيجة.

ويمكن أن يؤدي تحقيق الأهداف قصيرة المدى إلى إبقائك على المسار الصحيح لتحقيق أهداف طويلة المدى.

يوميات الطعام

استخدم مذكرات الطعام أو تطبيق تتبع الهاتف الذكي لاكتشاف مقدار ما تأكله، وعدد المرات.

إقرأ المزيد

ويمكن أن يساعد ذلك في تحديد أهداف أكثر تحديدا لفقدان الوزن.

أحجام الحصص الغذائية

أكد الخبراء أن "الحصص الصغيرة يمكن أن تساعد في منع تناول الكثير من الطعام"، لذلك قد يكون شراء أطباق وأوعية أصغر فكرة جيدة.

ولكي تكون متيقظا للأكل، يوصى بعدم تناول الطعام "أثناء مشاهدة التلفزيون أو الكمبيوتر".

بدائل ذكية

صرحت جمعية القلب الأمريكية: "يمكنك جعل العديد من وصفاتك المفضلة أكثر صحة باستخدام مكونات قليلة الدهون أو خالية من الدهون".

وهذا يشمل اختيار الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم والزبادي والجبن، مع التركيز على الفواكه والخضروات كخيارات صحية للوجبات الخفيفة.

الحركة

من الأهمية بمكان أن تكون نشيطا بدنيا إذا كان هدفك هو فقدان الوزن، أو الحفاظ عليه.

ولكي يُحتسب التمرين، يجب زيادة معدل ضربات قلبك ويوصى بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل كل أسبوع.

ويمكنك ممارسة 10 دقائق من النشاط ثلاث مرات خلال اليوم، كل يوم.

ومن أمثلة الأنشطة المعتدلة التي أوصت بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية: المشي السريع وركوب الدراجة والرقص.

المصدر: إكسبريس