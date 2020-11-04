علامة التحذير الدقيقة في أصابعك لالتهاب المفاصل الروماتويدي!

يمكن أن تكون أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي مؤلمة للغاية، ولكن من السهل أيضا الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة.

ويمكن أن تمتد أعراض الالتهاب في بعض الحالات، إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرئتان أو القلب.

وتشمل إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية للحالة، الإصابة بخدر غير مبرر في الأصابع.

إقرأ المزيد

وقد يجد بعض مرضى التهاب المفاصل أنهم يعانون من وخز في أصابعهم، وفقا لموقع Healthline الطبي.

وتنجم الحالة عن التهاب في الأوتار، والذي رُبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويضع الالتهاب ضغطا إضافيا على أعصاب الأصابع، ما يؤدي لاحقا إلى الإحساس بالخدر.

كما يمكن أن يؤدي الضغط على الأعصاب إلى ألم حارق في أيدي مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي. وقد يسبب ذلك تنميلا أو وخزا أو شعورا حارقا في يديك، يُشار إليه بمتلازمة النفق الرسغي.

ولكن لمجرد أنك تصاب بخدر في الأصابع، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد يكون أيضا بسبب مرض السكري أو النفق الرسغي، أو حتى الأعصاب المضغوطة.

المصدر: إكسبريس