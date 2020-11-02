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كيف تحمي نفسك عندما يصاب فرد في منزلك بـ "كوفيد-19"؟

الصحة

كيف تحمي نفسك عندما يصاب فرد في منزلك بـ
Gettyimages.ru Justin Paget
صورة تعبيرية
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توصلت دراسة جديدة إلى أن عدوى "كوفيد-19" يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة في المنزل، ولكن بعض الإجراءات ستساعد في وقف انتقال الفيروس.

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وتقول الدراسة، التي دعمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: "يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون مصابين بـ "كوفيد-19"، تطبيق العزل والبقاء في المنزل واستخدام غرفة نوم وحمام منفصلين إذا كان ذلك ممكنا".

كما أوضحت أن العزل يجب أن يتم على الفور حتى قبل الحصول على نتائج الاختبارات.

وكتب المعدون: "إن تأخير العزلة حتى تأكيد الإصابة يمكن أن يضيع فرصة لتقليل انتقال العدوى للآخرين".

ويوصي فريق البحث أيضا بأن يرتدي كل فرد في المنزل أقنعة عندما يكونون في المساحة نفسها.

ووجدت الدراسة أنه تم تحديد 75٪ من الإصابات الثانوية في غضون خمسة أيام من إصابة أول مريض. وكان انتقال العدوى "متكررا" من الأطفال والبالغين.

المصدر: نيويورك بوست

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