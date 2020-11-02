أعراض غير نمطية للفيروس التاجي

نشر الأطباء صورا عن أشكال غير نمطية لظهور الفيروس التاجي المستجد، على شكل تحدبات "نتوءات" حمراء أو بنفسجية على أصابع اليدين والقدمين عند المصابين بالمرض.

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وتفيد Huffington Post، بأن ظهور مثل هذه النتوءات على أصابع اليدين والقدمين، كان يعتبر سابقا من علامات التجمد. ولكن مع انتشار عدوى "كوفيد-19" ، ازداد ظهورها بين المرضى حتى في موسم الدفء، ما أثار قلق الأطباء.

وقد اكتشف الأطباء هذه النتوءات لدى 12 ألف شخص مصاب بـ "كوفيد-19". وأشار المرضى إلى أن هذه النتوءات ممكن أن تسبب الألم ولكنها لا تسبب الحكة، وعندما تزول، يمكن أن تتقشر طبقة الجلد العليا.

ويشير الأطباء، إلى أنهم اكتشفوا العلاقة بين هذه الالتهابات الجلدية والفيروس التاجي بفضل فحص خزعات من جلد الأطفال، وعلى الرغم من نتائج اختبار COVID السلبية، تم العثور على الفيروس التاجي في الخلايا البطانية، وكذلك في الغدد العرقية.

COVID Symptom Study

ويقول الدكتور، "نينو خيسوس، "قد يكون تضرر البطانة الغشائية، الآلية الرئيسية المسببة لمثل هذه الحالات".

وقد اكتشف خبراء الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية وخبراء الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن هذه النتوءات (أصابع كوفيد) تستمر مدة 15 يوما وأحيانا قد تستمر 130-150 يوما.

ويشير الخبراء، إلى أن ظهور مثل هذه العلامات، قد يكون مفتاحا لاكتشاف الفيروس التاجي عند المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي