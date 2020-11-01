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أخصائية روسية تعلق على  تقارير عن مرض قاتل جديد يصيب الرجال

الصحة

أخصائية روسية تعلق على  تقارير عن مرض قاتل جديد يصيب الرجال
esystem.rudn.ru
مدينة آزوفا
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علقت أخصائية روسية في مجال علم الوراثة على تقارير وردت مؤخرا عن اكتشاف مرض قاتل جديد يصيب الرجال فقط بمشاكل صحية خطيرة.

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وفي تصريح صحفي، اليوم الأحد، أشارت الدكتورة مدينة آزوفا، الأستاذة بقسم البيولوجيا وعلم الوراثة العام في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في موسكو، إلى أن الداء الذي أطلق عليه اسم متلازمة "فيكساس" لا يمثل تهديدا عالمي الأبعاد، لكونه نتيجة لطفرة جسدية نادرة لأحد الجينات.

وفي وقت سابق وردت تقارير عن اكتشاف العلماء متلازمة جديدة تصيب الرجال فقط ومن شأنها أن تسبب وفاة المصاب بها في 40% من الحالات. ومن أعراض متلازمة فيكساس جلطات دموية في الأوردة، وحمى متكررة، وتشوهات رئوية، وفجوات في الخلايا النخاعية.

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام

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