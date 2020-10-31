أفضل خطة نظام غذائي لمساعدتك على العيش مطولا والحماية من الأمراض!

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، على إطالة متوسط العمر المتوقع والحماية من الأمراض.

ولكن يمكنك أيضا زيادة متوسط ​​العمر، وكذلك الحماية من أعراض مرض السكري، من خلال اتباع خطة نظام غذائي محدد، تتمثل في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بانتظام.

وكشفت "جونز هوبكنز" الطبية أن الأشخاص الأكثر صحة في العالم يتبعون نظاما غذائيا يتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط.

وتتضمن خطة النظام الغذائي تناول الكثير من الخضار والفواكه، وكذلك الأسماك والأرز البني والمكسرات وزيت الزيتون. وأضافت أن اختيار الأطعمة الصحية هو أحد أفضل الطرق لتحسين متوسط ​​العمر المتوقع.

ويمكن أن تقلل خطة النظام الغذائي أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، وكذلك أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

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وقالت الدراسة، التي أجرتها جونز هوبكنز على 6200 رجل وامرأة على مدى ثماني سنوات، إن أولئك الذين تبنوا أربعة سلوكيات ذكية قللوا من فرص الوفاة من جميع الأسباب، خلال هذا الإطار الزمني بنسبة مذهلة بلغت 80%.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأكثر صحة يتبعون نظاما غذائيا على طراز البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني اتباع نظام غني بالفواكه والخضروات الطازجة والجوز والأسماك، والكربوهيدرات من الحبوب الكاملة وزيت الزيتون للطهي.

كما أوضح الخبراء أن النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتحقيق وزن صحي، وعدم التدخين، يقي من أمراض القلب المبكرة، ويبطئ تراكم الترسبات في جدران الشرايين، ويقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 80%.

ويمكن أيضا تقليل خطر الموت المبكر عن طريق تناول المزيد من الأفوكادو، حيث يُزعم أنها تحمي من ارتفاع الكوليسترول، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال.

المصدر: إكسبريس