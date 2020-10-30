تحذيرات للحوامل والمسنين من خطر مرض جرثومي يتفشى عبر اللحوم الباردة

حذر الخبراء الحوامل وكبار السن من تناول اللحوم الباردة. و بعد تفشي مرض الليستريات الذي أودى بحياة شخص وترك 9 آخرين في المستشفيات في ثلاث ولايات في أمريكا.

والمصدر الدقيق للعدوى غير معروف حاليا، لكن مسؤولي الصحة الأمريكيين ينصحون النساء الحوامل، أو اللائي لديهن جهاز مناعي ضعيف بعدم تناول اللحوم الباردة على الطريقة الإيطالية وكذلك الرجال ما فوق 65 عاما .

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والليستريات هي عدوى نادرة تسببها بكتيريا تسمى الليستيريا، والتي يمكن أن تعيش في درجات حرارة الثلاجة.

وغالبا ما تكون بعض الأطعمة، بما في ذلك اللحوم المصنعة مثل السلامي والأجبان الطرية المصنوعة من الحليب غير المبستر، ملوثة.

وفي السنوات الأخيرة، تم ربط تفشي الليستيريا أيضا بالخس وغيره من المنتجات.

مخاطرة عالية

بالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن يسبب أعراضا خفيفة ولكن مزعجة مثل الحمى والقشعريرة والأوجاع والمرض والإسهال.

ويُعالج عادة في المنزل ويجب أن يخف في غضون أيام قليلة.

ولكن بالنسبة للأشخاص في فئة عالية الخطورة، فقد يكون الأمر أكثر خطورة، بل وحتى مميتا.

ومن المرجح أن تعاني النساء الحوامل المصابات بالليستيريا من الإجهاض والإملاص أو قد يموت الرضيع بعد وقت قصير من الولادة.

وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، معرضون أيضا لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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وبينما ما يزال تفشي المرض يقتصر على الولايات المتحدة، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه يجب على النساء الحوامل دائما تجنب تناول الأطعمة التي تنطوي على أعلى مخاطر التسبب في الإصابة بداء الليستريات. وتشمل هذه:

- بعض أنواع الجبن الطري غير المطبوخ، بما في ذلك الكامامبير (نوع من الأجبان الفرنسية)

- جميع أنواع الباتيه (المعجنات بأنواع مختلفة من الحشو)، بما في ذلك فطيرة الخضار

- الحليب غير المبستر أو منتجات الألبان

- أي طعام غير مطبوخ جيدا

ويجب على النساء الحوامل أيضا تجنب الاتصال الوثيق مع حيوانات المزرعة التي تلد أو أنجبت مؤخرا.

وما يزال التحقيق في تفشي المرض في الولايات المتحدة بقيادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مستمرا.

وتقول المراكز إنه اعتبارا من 22 أكتوبر، أصيب 10 أشخاص من ثلاث ولايات مختلفة بسلالة من الليستيريا، وتوفي أحدهم من فلوريدا منذ ذلك الحين.

وتراوحت أعمار المرضى بين 40 و 89 عاما، و80% منهم من الإناث.

وأبلغ كل منهم عن تناول لحوم على الطريقة الإيطالية، مثل السلامي والمرتديلا، قبل أن يمرض، وفقا لقناة "فوكس نيوز".

كما أبلغوا عن شراء اللحوم الجاهزة المعبأة واللحوم المقطعة في عدادات الأطعمة الجاهزة في مواقع مختلفة.

وأظهر تحليل البيانات على العينات التي تم جمعها من المرضى بين 6 أغسطس و3 أكتوبر، أن البكتيريا كانت وثيقة الصلة وراثيا. ويقول الخبراء إن هذا يعني أن هذا التفشي على الأرجح يشترك في مصدر مشترك للعدوى.

وتُظهر الأدلة الوبائية أن اللحوم الباردة هي مصدر محتمل لتفشي هذا المرض. ويوضح الخبراء أن الليستريا يمكن أن تنتشر بسهولة إلى الأطعمة والأسطح الأخرى.

المصدر: ذي صن