علامة "مفاجئة" في ظهرك قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة!

تشمل أعراض سرطان الرئة صعوبة التنفس والصداع وألم الصدر المستمر. ولكن قد تكون أيضا عرضة لخطر الإصابة بورم رئوي مميت إذا لاحظت علامة "مفاجئة" على ظهرك.

ويعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات التي يجب تشخيصها، حيث يصعب عادة اكتشافه حتى ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وقد تكون معرضا لخطر الإصابة بالمرض إذا كنت تعاني من آلام الظهر غير المبررة، التي لا تزول.

وقالت مؤسسة Roy Castle لسرطان الرئة، إن آلام الظهر شائعة جدا، وعادة ما تُفسر على أنها أقل خطورة. ولكنها قد تكون أيضا علامة على وجود ورم قاتل في الجزء العلوي من الرئتين.

ويُعرف هذا النوع من السرطان باسم ورم "بانكوست"، والذي قد ينتشر إلى الأعصاب والأوعية الدموية وحتى العمود الفقري.

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وقد تكون معرضا لخطر الإصابة بالمرض إذا لاحظت ألما غير مبرر في أعلى ظهرك أو كتفك.

وأضاف موقع الويب الطبي WebMD: "ورم بانكوست هو نوع من سرطان الرئة ينمو في الجزء العلوي من رئتك وينتشر إلى أضلاعك وفقراتك في العمود الفقري والأعصاب والأوعية الدموية. ونظرا لمكان نمو هذه الأورام، نادرا ما تؤثر على الجهاز التنفسي. فمن المرجح أن تتسبب في إصابة لوح الكتف وأعلى الظهر والذراع بدلا من ذلك."

ولكن لمجرد إصابتك بألم في الظهر، لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الرئة.

ويمكن أن يكون سبب آلام الظهر عدد من الحالات المختلفة، وعادة ما يتحسن من تلقاء نفسه في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

وفي معظم الحالات، لا يحدث هذا بسبب أي شيء خطير، وهناك علاجات منزلية يمكن أن تساعد في تخفيف آلام ظهرك.

وتشمل أعراض سرطان الرئة سعالا مستمرا، وسعالًا مصحوبا بالدم، وصعوبة في التنفس، وألما أثناء التنفس.

المصدر: إكسبريس