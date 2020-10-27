إيران.. تدشين خط لإنتاج الإنسولين محليا

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة "الخمیني" محمد مخبر، أنه سيتم في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس، تدشين خط لإنتاج الإنسولين في البلاد.

وأشار مخبر، إلى إجراءات الحظر المفروضة من قبل الاستكبار العالمي ضد إيران، ومنها في مجال الأدوية والأغذية، وقال: "الاستكبار أدرج إيران ضمن الدول التي لا ينبغي أن يتعلق بها اللقاح".

وأضاف: "اللجنة دخلت مجالات يهدف الاستكبار لضرب البلاد من خلالها، وأحدها هو مجال الأدوية، لذا فإن اجراءات اللجنة وانشطتها في مجال انتاج الادوية قد أرهقت الاستكبار".

واعتبر أن شركة "سبحان آنكولوجي" المقر الرئيسي لصنع الأدوية في البلاد، ومن المقرات المهمة في مواجهة حظر الأدوية المفروض من قبل الولايات المتحدة.

وأكد أنه "تم إنجاز أنشطة لا تصدق في هذه الشركة ذروتها صنع دواء "رمدسيفير" المضاد لمرض كورونا ودواء مضاد للسرطان".

وأشار إلى أنه سيتم خلال العام القادم تدشين خط لإنتاج الإنسولين في البلاد في المجموعة الدوائية التابعة للجنة.

وتعد شركة "سبحان آنكولوجي"، أول شركة لمنتوجات الحقن ضد السرطان في منطقة الشرق الأوسط وأول منتج للأدوية المحلية المضادة لكورونا في البلاد.

المصدر: "فارس نيوز"