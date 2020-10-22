صداع حاد بشكل متزايد قد يكون علامة على انتشار سرطان قاتل!

يمكن أن تتكاثر الخلايا السرطانية الرئوية بسرعة في العضوين الإسفنجيين الموجودين في الصدر، وتظهر علامات المرض عادة في مراحل لاحقة.

ونظرا لعدم وجود مستقبلات للألم في الرئتين، فمن غير المحتمل ظهور العلامات المبكرة للحالة.

وتسلط Mayo Clinic الضوء على أعراض سرطان الرئة، مثل سعال الدم وألم الصدر.

وتشمل العلامات الأخرى سعالا جديدا لا يختفي، وضيقا في التنفس، وبحة في الصوت، وفقدان الوزن غير المبرر، وآلام العظام.

وقالت Mayo Clinic: "غالبا ما ينتشر سرطان الرئة (النقائل) إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ".

وقد تشمل أورام الدماغ الخبيثة "الصداع الذي يزداد تواترا وشدة تدريجيا".

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وتختلف علامات ذلك اختلافا كبيرا اعتمادا على حجم الورم وموقعه ومعدل نموه. وبشكل عام، قد تؤدي أورام المخ أيضا إلى "ظهور جديد أو تغيير في نمط الصداع".

وقد يواجه الشخص صعوبة في التوازن وصعوبات في الكلام.

- هل يمكن الوقاية من سرطان الرئة؟

تتمثل الخطوة الأولى في الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين غير المباشر.

وبعد ذلك، اختبر منزلك بحثا عن الرادون، وهو غاز معروف يسبب السرطان.

واتخذ أيضا أي احتياطات ضرورية لحماية نفسك من الأدخنة السامة في العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من اتباع النصائح الصحية الجيدة لتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.

وتشمل عوامل الخطر للإصابة بسرطان الرئة: التعرض لسموم معينة، وهي: الأسبستوس والزرنيخ والكروم والنيكل والرادون جاد ودخان السجائر.

المصدر: إكسبريس