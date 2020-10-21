مراهقة تربح 25 ألف دولار لإيجاد جزيء قد ينزع سلاح فيروس كورونا!

فازت شابة تبلغ من العمر 14 عاما من تكساس، بمسابقة علمية وطنية لتحديد الجزيء الذي يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا وربما يعطله.

واستخدمت أنيكا شيبرولو، التي تنحدر من Frisco، النمذجة الحاسوبية للبحث عن مركب يرتبط بإحكام ببروتين السارس SARS-CoV-2، وهو هيكل يبرز من سطح الفيروس ويتصل بالخلايا البشرية لإحداث العدوى.

ومن الناحية النظرية، يجب أن يمنع هذا المركب الفيروس من إصابة الخلايا. وعند تصميم عقاقير جديدة مضادة للفيروسات، غالبا ما يقوم العلماء بإجراء دراسات حسابية، تماما مثل دراسة شيبرولو، كخطوة أولى حاسمة.

ولعملها المثير للإعجاب، حصلت شيبرولو على الجائزة الأولى في مسابقة 2020 3M Young Scientist Challenge، وهي مسابقة علمية مقرها الولايات المتحدة لطلاب المدارس المتوسطة.

واشتركت شيبرولو في المسابقة منذ أشهر بينما كانت ما تزال في المدرسة الإعدادية، بهدف أولي لدراسة الإنفلونزا، وفقا لمقابلة فيديو مع KTVT، إحدى الشركات التابعة لشبكة CBS.

3M Young Scientist Challenge winner, Anika Chebrolu, featured on CNN’s homepage! Congratulations to Anika! It was an incredible year—hat’s off to all of the finalists! #3MYSC#YoungScientist@3M@DiscoveryEdpic.twitter.com/knX5H6RNTS — Ann Fornof (@ann_fornof) October 19, 2020

وقالت في حديثها مع "سي إن إن": "بسبب الخطورة الهائلة لوباء "كوفيد-19"، والتأثير الكبير الذي أحدثه على العالم في مثل هذا الوقت القصير، قمت "بمساعدة مرشدي" بتغيير الاتجاهات لاستهداف فيروس SARS-CoV-2".

وقالت سيندي موس، وهي حكم في مسابقة 3M Young Scientist Challenge، لشبكة "سي إن إن": "كان عملها شاملا وفحصت العديد من قواعد البيانات".

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وأضافت موس، وهي المديرة الأولى لمبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات العالمية لـ Discovery Education، التي تدير المنافسة مع 3M: "طورت أيضا فهما لعملية الابتكار وأصبحت وسيلة تواصل بارعة. ورغبتها في استخدام وقتها وموهبتها للمساعدة في جعل العالم مكانا أفضل، يمنحنا جميعا الأمل".

وتلقت شيبرولو جائزة قدرها 25000 دولار، لفوزها في مسابقة هذا العام.

واستغرق تحديد الجزيء الذي يرتبط بـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19"، عملا هائلا.

وقالت شيبرولو لـ KTVT: "بدأت بقاعدة بيانات تضم أكثر من 698 مليون مركب". وقامت بتشغيل هذه المركبات العديدة من خلال فحوصات متكررة على الكمبيوتر، لتقييم قدرتها على الارتباط، وبنيتها الجزيئية وخصائصها الشبيهة بالعقاقير، مثل كيفية تحللها في جسم الإنسان وما إذا كانت سامة للخلايا.

وضيقت كل عملية فحص بحثها، حتى تُركت مع مركب واحد من الرصاص يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا ويمنعه من إصابة الخلايا.

وبالإضافة إلى دراستها الحائزة جوائز حول فيروس كورونا، أكملت شيبرولو أيضا دراسة الإنفلونزا التي قدمتها في البداية إلى المسابقة. وقالت في بيان على موقع المسابقة "انجذبت نحو إيجاد علاجات فعالة لمرض الإنفلونزا بعد نوبة شديدة من العدوى العام الماضي".

وقالت في تسجيل الفيديو الخاص بها للمسابقة: "من الثلاثة ملايين مركب الأولي، تمكنت من التضييق على عقار مرشح محتمل واحد" يرتبط بشكل انتقائي بفيروس الإنفلونزا ويمنعه. وأوضحت أنها تهدف إلى العمل مع العلماء لتطوير الأدوية المرشحة إلى أدوية متكاملة، تساعد في ترويض هذه العدوى الفيروسية.

وأضافت لشبكة CNN: "يمكنني تطوير هذا الجزيء بشكل أكبر بمساعدة علماء الفيروسات واختصاصيي تطوير الأدوية، ما يحدد نجاح هذه الجهود".

وفي غضون 15 عاما، قالت شيبرولو إنها تأمل في أن تصبح باحثة طبية وأستاذة، وفقا لموقع المسابقة. وفي وقت فراغها، ترسم وتدرس Bharatanatyam، وهو أسلوب من الرقص الكلاسيكي الهندي.

المصدر: لايف ساينس