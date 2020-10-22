بعيدا عن الجزر .. أفضل 4 فيتامينات لصحة العيون وتحسين الرؤية

تحتاج عيناك إلى توازن حاسم من الفيتامينات للحفاظ على الرؤية في أفضل حالاتها، خاصة مع التقدم في العمر.

وإذا لم تحصل على ما يكفي من بعض الفيتامينات مثل A وB12، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف البصر وحتى العمى.

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وفي كثير من الحالات، يكفي اتباع نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضروات للحفاظ على صحة عينيك. ولكن إذا كنت تعاني من بعض أمراض العيون الخطيرة، فقد تحتاج أيضا إلى إضافة مكملات الفيتامينات.

وفي ما يلي 4 من أهم الفيتامينات التي تحتاجها للحفاظ على بصرك حادا.

1. فيتامين A

يقول سونير غارغ، طبيب عيون وأستاذ طب وجراحة العيون في جامعة توماس جيفرسون: "سمعنا جميعا أن الجزر مفيد للعيون، إن هذا يرجع جزئيا إلى احتوائه على مستويات عالية من فيتامين A".

يقول غارغ إن فيتامين A مهم لكل من الجزء الأمامي من العين، والذي يسمى القرنية، وكذلك الجزء الخلفي من العين، ويسمى الشبكية.

وعندما تفتقر إلى فيتامين A في نظامك الغذائي، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالقرنية وشبكية العين، ما يؤدي إلى تلف الرؤية.

وذلك لأن فيتامين A يساعد في إنتاج الصبغات التي تسمح لشبكية العين بالعمل بشكل صحيح. وعندما لا يكون لديك ما يكفي من فيتامين A، قد تواجه مشكلة في الرؤية لدى الإضاءة الخافتة.

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2. فيتامينات B

يمكن لفيتامينات B، مثل B6 وB12 وحمض الفوليك، أن تساعد في تحسين صحة العين عن طريق منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهي حالة تتدهور فيها شبكية العين بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية. وذلك لأن فيتامينات B تقلل مستويات الدم من الهوموسيستين، وهو حمض يمكن أن يؤثر على شرايين شبكية العين وهو عامل خطر مستقل للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ووجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2009 أن النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين B12 كن أكثر عرضة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، من النساء اللواتي لديهن مستويات B12 طبيعية.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامينات B أيضا إلى مشاكل في العصب البصري، وهو النسيج المسؤول عن التقاط الصور من العين إلى الدماغ. وفي حالة النقص الحاد، يمكن أن يتسبب في ضعف الرؤية أو نقاط عمياء.

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3. فيتامين C

إعتام عدسة العين، هي تغيم عدسة العين التي تكون صافية في حالتها الطبيعية، وهي من بين الحالات الأكثر شيوعا التي تتفاقم مع التقدم في السن.

وتعد الفيتامينات C وE من مضادات الأكسدة القوية. وعلى هذا النحو، فقد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

وتساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تغيرات في عدسة العين، ما يؤدي إلى تعطل الرؤية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الحصول على 140 مغ على الأقل يوميا من فيتامين C يمكن أن يساعد في منع الإصابة بإعتام عدسة العين. لكن احرص على عدم الإفراط في تناول كميات كبيرة.

وتظهر الدراسات أيضا أن فيتامين سي يمكن أن يساعد أيضا في إبطاء تقدم التنكس البقعي المرتبط بالعمر من خلال تقوية الأوعية الدموية في العين التي تدعم شبكية العين.

4. فيتامين E

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يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة في الجسم وتظهر الدراسات أنه قد يحمي من فقدان البصر في الشيخوخة.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، ولكن تشير بعض الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين E أو تناول مكملات فيتامين E على المدى الطويل قد يساعد في منع إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ووجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2005 أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين E كانوا أقل عرضة لتطوير عدسات العين الضبابية على مدار 5 سنوات.

وتشير الدراسات أيضا إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين E يمكن أن تساعد في إبطاء تطور إعتام عدسة العين، ويوصي الخبراء بأخذ ما لا يقل عن 100 وحدة دولية للحصول على فائدة.

المصدر: بزنس إنسايدر