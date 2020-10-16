دراسة تكشف ما غذى "العاصفة المثالية" لتصبح جائحة "كوفيد-19" مميتة للغاية!

توصلت دراسة جديدة إلى أن جائحة فيروس كورونا دُفعت بـ "عاصفة كاملة" من زيادة معدلات الأمراض المزمنة وتلوث الهواء.

ويقول الباحثون إن الارتفاع العالمي في الحالات الأساسية، مثل السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، والنسبة المتزايدة للمناطق المليئة بالضباب الدخاني على مدار الثلاثين عاما الماضية، أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات من "كوفيد-19".

وكانت معدلات الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، في ارتفاع قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وكذلك الوفيات بأمراض القلب في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وحذر باحثون من جامعة واشنطن، إلى جانب عدد الوفيات الساحق من الوباء، من احتمال توقف مكاسب العمر المتوقع التي تحققت في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العديدة الماضية.

ويقول الفريق، من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME)، إن النتائج تظهر مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمراض المزمنة لضمان صحة الأشخاص، ما يجعل البلدان أكثر قدرة على الصمود ضد أي أوبئة في المستقبل.

وقال المعد الرئيسي الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد IHME في جامعة واشنطن، إن معظم عوامل الخطر هذه يمكن الوقاية منها ومعالجتها، بحيث تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية ضخمة.

وأضاف: "فشلنا في تغيير السلوكيات غير الصحية، لا سيما تلك المتعلقة بجودة النظام الغذائي، وتناول السعرات الحرارية، والنشاط البدني، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الاهتمام بالسياسة والتمويل للصحة العامة والبحوث السلوكية".

وفي دراسة العبء العالمي للمرض، التي نُشرت في The Lancet، حلل الفريق الحالات في 204 دولة ومنطقة.

وحلل الفريق 87 عامل خطر و286 سببا للوفاة و369 مرضا وإصابة، لتحديد مدى استعداد البلدان لتأثير الوباء.

ويقول الفريق إن الأزمة العالمية للأمراض المزمنة وفشل نظام الصحة العامة في القضاء عليها، تركت السكان في جميع أنحاء العالم عرضة لـ "كوفيد-19".

وأظهرت النتائج أن متوسط ​​العمر المتوقع العالمي الصحي، زاد بأكثر من 6.5 سنوات بين عامي 1990 و2019.

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وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع للصحة إلى 65.2 سنة، لكنه أقل من المتوسط ​​في البلدان ذات الدخل المرتفع عند 67.4 سنة.

وبالإضافة إلى ذلك، زاد أيضا بشكل أبطأ من متوسط ​​العمر المتوقع، والذي يبلغ حاليا 78.9 عاما.

ويشير هذا إلى أن الأمريكيين يعيشون سنوات من حياتهم في حالة صحية سيئة أكثر مما كانوا عليه في عام 1990.

وأظهرت النتائج أن هذا يرجع جزئيا إلى زيادة عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية - في الواقع، زيادة بنسبة 16.7% من عام 2010 إلى عام 2019، ما أدى إلى عكس الانخفاض الذي دام 50 عاما في معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وانعكست التحسينات التي طرأت على المشكلات الصحية الأخرى، مع زيادة المعدلات الإجمالية لفقدان الصحة جزئيا بسبب ارتفاع معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم. وهذا صحيح أيضا في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت مخاطر التمثيل الغذائي بنسبة 1.5% سنويا منذ عام 2010.

وبشكل جماعي، شكلت مخاطر التمثيل الغذائي (أي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول) ما يقرب من 20% من إجمالي الخسائر الصحية في جميع أنحاء العالم في عام 2019 - أعلى بنسبة 50% مما كانت عليه في عام 1990 (10.4%).

وفي الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن 86% من جميع مقاييس فقدان الصحة في DALYs (سنة الحياة المعدلة حسب الإعاقة) في عام 2019، كانت بسبب الأمراض غير المعدية.

ولا تمتلك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضا أنظمة صحية قوية بما يكفي لمواجهة التهديد المتزايد لأمراض، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.

ولم تكن الجهود المبذولة لمعالجة الأمراض المعدية والتعامل مع رعاية ما قبل الولادة، ناجحة جدا في الولايات المتحدة. وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة 6.5 حالة وفاة لكل 1000 ولادة، وهو ما يقرب من 75% أعلى من مثيله في البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع: 4.9 لكل 1000 ولادة.

ووجد الفريق أيضا أن أكبر انخفاض في عوامل خطر الإصابة بالأمراض من 2010 إلى 2019، شوهد في تلوث الهواء المنزلي.

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ومع ذلك، لوحظت أكبر الزيادات في تلوث الجسيمات المحيطة، والذي يأتي من الجزيئات الدقيقة التي تنتجها محطات الطاقة وأنظمة العادم والطائرات وحرائق الغابات والعواصف الترابية.

وشكل التلوث المحيط 11.3٪ من جميع وفيات الإناث و12.2٪ من جميع وفيات الذكور، في عام 2019.

وفي الآونة الأخيرة، توصل بحث جديد إلى معدل غير متناسب للوفيات بسبب فيروس كورونا في المناطق الملوثة.

وهذا على الأرجح لأن الفيروس يؤثر على الجهاز التنفسي، بسبب الجزيئات التي تدفن نفسها في أعماق الرئتين وربما تدخل الدورة الدموية.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن كونك مدخن سجائر حاليا أو سابقا، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل "كوفيد-19".

وقال الدكتور ريتشارد هورتون، رئيس تحرير مجلة The Lancet: "إن "كوفيد-19" هو حالة طوارئ صحية حادة ومزمنة. لعبت الأمراض غير المعدية دورا مهما في دفع أكثر من مليون حالة وفاة ناجمة عن "كوفيد-19" حتى الآن، وستستمر في تشكيل الصحة في كل بلد بعد انحسار الوباء".

المصدر: ديلي ميل