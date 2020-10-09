اكتشاف خصائص علاجية جديدة للفطر الخشبي

يستخدم الفطر الخشبي منذ زمن بعيد في الطب الشرقي التقليدي وفي عدد من العقاقير الطبية الرسمية المعدلة للمناعة ومضادات الالتهاب.



وتفيد مجلة Food Chemistry، بأن علماء معهد العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية أثبتوا إمكانية استخدام فطر Ganoderma lucidum في علاج الأمراض الجلدية أيضا.

وبينت نتائج الدراسات التي أجريت خلال العقود الأخيرة، أن المكون النشط في هذا الفطر هي الأحماض القادوية، التي تعزز وظائف خلايا المناعة ولها تأثير مضاد للأورام والفيروسات والبكتيريا والحساسية والأكسدة وتفيد في تنظيم عمل القلب والأوعية الدموية والجهازين التنفسي والعصبي.

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وقد اكتشف علماء المعهد ، الذين درسوا تأثير الأحماض القادوية المضادة للالتهابات والسكري والأكسدة، فعاليتها ضد الالتهابات الجلدية وإمكانية استخدامها في علاج الصدفية والتهاب الجلد التأتبي Atopic Dermatitis.

وبالإضافة إلى هذا، حدد الباحثون الشروط المثالية لاستخراج المكون الفعال من الفطر. ووفقا لهم يجب تجفيف الفطر بهواء لا تزيد درجة حرارته عن 60 درجة مئوية. وأن أعلى نشاط مضاد للأكسدة ولمرض السكري يمكن الحصول عليه عند تجفيف الفطر بالتجميد في درجة ناقص 50 درجة مئوية. وفي نفس الوقت يؤدي تجفيف الفطر لفترة طويلة أو استخراج المكون النشط في درجات أعلى من 80 درجة مئوية لفقدان فعاليته.

ويشير الدكتور هو يونغ كيم رئيس فريق البحث، إلى أنه استنادا إلى هذه النتائج فإن فعالية الفطر تعتمد على ظروف تجفيفه واستخلاص المادة الفعالة، لذلك يجب اختيار طريقة وظروف تجفيفه واستخلاص المادة الفعالة وفقا للغرض من استخدامه.

وتجدر الإشارة، إلى أن اختبار المكون الفعال، الذي حصل عليه الباحثون بتجفيف الفطر بالهواء الساخن، على الخلايا الكيراتينية- الخلايا الرئيسية لبشرة الإنسان، أثبت فعاليته في وقف الالتهاب الجلدي.

المصدر: نوفوستي