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ما يجب تناوله أثناء العلاج بالمضادات الحيوية

الصحة

ما يجب تناوله أثناء العلاج بالمضادات الحيوية
Globallookpress Julia Pfeifer/imago stock&people
صورة تعبيرية
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تنصح الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، الأشخاص الذين عليهم تناول المضادات الحيوية، بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا، لأن الماء أفضل مزيل للسموم.


وتنصح الدكتورة قبل البدء بتناول المضادات الحيوية، بالامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة، التي تشكل عبئا كبيرا على الكبد.

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وهذه الأطعمة هي: الأطعمة الدهنية والمقلية والمخمرة والمملحة والمدخنة والمايونيز والصلصات المختلفة وعصائر الفواكه والثمار الطازجة. وتضيف، ومن الأفضل التقليل من تناول الثوم والبصل خلال فترة العلاج.

ويمكن مساعدة الجسم خلال فترة العلاج، بتناول منتجات الألبان المخمرة، التي تساعد على توازن الأحياء المجهرية المفيدة والضارة في الأمعاء. كما يجب تناول كمية كافية من الألياف الغذائية النباتية وما لا يقل عن 400-600 غرام من الخضروات في اليوم، مشيرة إلى ضرورة مضغها جيدا.

ووفقا لها يجب أن يرافق العلاج بالمضادات الحيوية، تناول مواد غذائية محتوية على حمض الميثيونين الأميني، الذي يعتبر أساسيا للتعافي العضوي والكيميائي الحيوي للكبد.

وهذا الحمض الأميني موجود في أسماك الماكريل والسلمون والحبار والجوز واللوز والفول السوداني والبيض والفستق والسمسم. وكذلك في الأجبان قليلة الدسم ولحم الديك الرومي والدجاج.

المصدر: فيستي. رو

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