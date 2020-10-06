السلطات الصحية الأمريكية تؤكد إمكانية العدوى بفيروس كورونا عبر الهواء

حدثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصياتها بشأن انتشار فيروس كورونا، لتشمل إمكانية انتقاله "في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، رسميا أنه من الممكن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء وإن هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته.

ومن الأمراض التي تنتقل عبر الهواء بالإضافة إلى كوفيد-19، الحصبة، والجدري، والسلّ.

ويعتبر خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى تبقى قطرات الرذاذ التنفسية من مختلف الأحجام والتي ينثرها المصاب عند العطس والسعال والغناء والكلام والتنفّس.

لكن التحديث الذي يأتي بعد عشرة أشهر من بداية الجائحة يكرّس صحة دراسات تظهر أن فيروس كورونا المستجد، وإن كان أقل عدوى من الحصبة، يمكن أن ينتقل رذاذه إلى أبعد من مترين، وهي فرضية كانت تستبعدها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية عند ظهور هذا الفيروس (سارس-كوف-2).

وتؤكد المراكز أهمية تهوية الأماكن المغلقة لتجنب العدوى، وهي في المقابل، لا تعتبر انتقال العدوى "عبر أسطح ملوّثة بالفيروس طريقة شائعة لتفشّي كوفيد-19".

وبالنسبة لتوصيات هذه الهيئة، لم يطرأ أي تعديل على الاحتياطات التي يجب اتّخاذها: التباعد الجسماني، وضع الكمامات، غسل اليدين، تجنّب الأماكن المغلقة المكتظّة، وعزل المرضى.

وكانت مجموعة علماء أمريكيين تدفع باتّجاه تحديث التوصيات الصحية الرسمية، التي كانت تستند إلى تمييز، عفا عليه الزمن، بين قطرات الرذاذ والهباء الجوّي يعود لثلاثينيات القرن الماضي.

ويوم الاثنين كتب خبراء في جامعات كاليفورنيا وميريلاند وفرجينيا وغيرها في رسالة مشتركة أن "الفيروسات في الهباء الجوي يمكن أن تطفو في الهواء لثوان ولساعات، مثل الدخان، ويمكن أن تستنشق".

المصدر: ا ف ب