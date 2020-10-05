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ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟

الصحة

ما الذي يحدد استجابة الجسم لفيروس كورونا؟
Gettyimages.ru TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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اتضح لعلماء من السويد وألمانيا، أن العامل الجيني المسؤول عن الشكل الحاد لمرض "كوفيد-19" قد ورثه الإنسان المعاصر من إنسان النياندرتال.

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وتفيد مجلة Nature، بأن العلماء يؤكدون أن مهمة هذا الجزء من الحمض النووي في الأساس هي حماية الجسم من الفيروسات. ولكن يبدو أنه في حالة "كوفيد-19"، تكافح منظومة مناعة جسم الشخص الذي في جينومه مثل هذا الجزء، العدوى بنشاط مكثف، ما يسبب إضعاف الجسم "المضيف" ومضاعفة خطر المسار الحاد للمرض بثلاث مرات.

ويشير الخبراء، إلى أن جزء الحمض النووي الشبيه بنسخة كروموسومات النياندرتال، هو الأكثر انتشارا في بنغلاديش، حيث يحمله 63% من السكان. كما أن  ثلث سكان جنوب شرق- آسيا يحملون جزءا شبيها بهذا الجزء في جينومهم. أما في أوروبا وشرق آسيا فلا تتجاوز نسبة السكان الذين يحملونه عن 10%، في حين لا وجود له عمليا لدى سكان إفريقيا.

المصدر: نوفوستي

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