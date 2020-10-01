أسباب التصلب المتعدد وعوامل تطوره

يعتبر التصلب المتعدد من الأمراض الخطيرة، الذي يظهر عندما يبدأ غمد الميالين لأعصاب الدماغ والنخاع الشوكي بالتدهور.





ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أنه لا توجد أعراض خاصة بالمرض. لذلك يصعب تشخيص المرض. ويضيف، هذا المرض، ليس نادرا وغالبا ما يصاب به الشباب وخاصة الإناث.

ووفقا له، لا أحد يعرف سببه، ولكن تعرف آلية ظهوره. يرتبط التصلب المتعدد بالالتهابات، حيث يمكن لفيروس ما أن يسبب استجابة مناعية، التي بدورها تؤدي إلى التهاب وتدهور أغشية الخلايا العصبية. فمثلا فيروس ايبشتين-بار موجود في جسم 90% من البشر. هذا الفيروس يسبب كثرة الوحيدات العدائية (مرض فايفر )، ويحفز نمو الأورام الخبيثة، وقد اكتشفت آثاره لدى جميع المصابين بالتصلب المتعدد.

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ويضيف مياسنيكوف، يمكن أن يسبب الاستعداد الوراثي تطور هذا المرض. كما يؤثر شهر ولادة الإنسان في ذلك . فمثلا الأشخاص الذين ولدوا في الربيع هم أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد. ويفسر هذا باحتمال أن والدة الطفل خلال عملية الإخصاب كانت مصابة بالإنفلونزا أو مرض فيروسي آخر، وهذا ينتقل إلى الجنين، الذي يحمله مثل "قنبلة موقوتة". كما يلعب فيتامين D والشمس دورا أساسيا في تطور المرض.

ويشير الدكتور، إلى أن أعراض المرض يمكن أن تكون مختلفة جدا: فمثلا هناك "أعراض كرسي الحلاق" الذي يعتبر من الأعراض التقليدية للتصلب المتعدد، حيث عند ميل الرأس إلى الخلف يشعر الشخص وكأنه صعق بالتيار الكهربائي، كما أن تكرر تشنجات المعدة من الأعلى إلى الأسفل قد تكون من أعراض التصلب المتعدد. ويعاني المصابون بالتصلب المتعدد من الأعصاب الحركية للعين والتنمل والحكة في جميع أنحاء الجسم.

ويعالج التصلب المتعدد في كل حالة بصورة فردية، استنادا إلى مسار المرض. ولا يمكن علاج المرض تماما، بل يمكن تأخير تطوره، وقد يؤدي في النهاية إلى الكرسي المتحرك.

المصدر: فيستي. رو