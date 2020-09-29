 
مباشر

ما خطورة الوشم على تعرق الجسم؟

الصحة

ما خطورة الوشم على تعرق الجسم؟
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otwl

اكتشف علماء جامعة ساوثرن ميثوديست الأمريكية أن الوشم على الجسم يؤدي إلى حدوث خلل في تنظيم حرارة الجسم ويؤثر سلبا في الصحة.

إقرأ المزيد
احذروا الوشم.. فإنه يسبب الإيدز والسرطان!
احذروا الوشم.. فإنه يسبب الإيدز والسرطان!


وتفيد مجلة Journal of Applied Physiology، بأن الخبراء أجروا تجربة شارك فيها أشخاص على أجسامهم وشم بمقاييس كبيرة. ارتدى جميعهم بدلات خاصة تحفز على التعرق، وتابع الباحثون تفاعل جلدهم مع التغيرات بدرجات الحرارة.

واتضح أن مناطق الجلد الخالية من الوشم أظهرت رد فعل طبيعي للبدلات الحرارية ، في حين أن المناطق التي بها وشم كانت أقل تعرقا. بالإضافة إلى ذلك، كان العرق عليها أكثر ملوحة.

ويشير العلماء إلى أن الوشم يؤثر في آليات إفراز الجلد، وهو ما يمكن اعتباره "من الآثار الجانبية السريرية المحتملة على المدى الطويل".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا