كبار الأطباء الأمريكيين يبدون اهتماما بأول لقاح روسي

استمع عدد من كبار الأطباء الأمريكيين إلى البيان الموجز الذي عرضه العلماء من مركز "غاماليا" حول اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأبدى أكثر من مائة طبيب ومتخصص في الرعاية الصحية من مركز "مايمونيديس" الأمريكي، اهتمامهم باللقاح، حيث يعد المركز أحد أكثر المؤسسات الطبية شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت في طليعة المؤسسات التي عكفت على مكافحة الوباء منذ مارس 2020.

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وأخبر العلماء الروس من مركز "غاماليا" زملاءهم الأمريكيين بالتفصيل عن المراحل الرئيسية في تطوير اللقاح "سبوتنيك V"، بما في ذلك نتائج التجارب السريرية، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزوه حتى اللحظة في التجارب السريرية التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي، بعد تسجيل اللقاح في أغسطس الماضي.

وسلط العلماء الضوء على مزايا اللقاح الروسي عن اللقاحات الأخرى القائمة على منصة ناقل الفيروس الغدي البشري، باستخدام مخطط مع لقاح واحد فقط، حيث يستند اللقاح الروسي على نموذج يعتمد على لقاحين باستخدام ناقلات الفيروس الغدي البشري من أنماط مصلية مختلفة، وهي تقنية فريدة من نوعها يتفرد بها مركز "غاماليا".

وكان لقاح "سبوتنيك V" الذي أنتجه مركز "غاماليا" قد حصل على شهادة التسجيل من وزارة الصحة الروسية، ليصبح بذلك أول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم، حيث نشر المركز كافة التفاصيل الخاصة به، وبالمنصة التكنولوجية لناقلات الفيروس الغدي البشرية المستخدمة في صنع اللقاح على الموقع الإلكتروني للقاح.

المصدر: RT