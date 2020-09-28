اقتراح طريقة جديدة لعلاج "كوفيد-19"

اقترح علماء معهد بطرسبورغ لبحوث طب الطوارئ، طريقة جديدة غير عادية لعلاج المصابين بشكل حاد من مرض "كوفيد-19".

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ويستند خبراء المعهد في مقترحهم على نتائج دراسة صينية، بإمكانية علاج "كوفيد-19" على أنه تسمم، يسبب زيادة بمستوى الحديد الحر في الدم.

وكان علماء جامعة سيتشوان الصينية، قد اكتشفوا أن الفيروس التاجي المستجد، يزيح ذرات الحديد ثنائي التكافؤ من الهيموغلوبين، ما يؤدي إلى تلف العديد من الأعضاء والأنسجة وتكون الجلطات وتلف الأوعية الدموية.

ووفقا للخبراء، تشبه هذه العملية الإصابة بالتسمم الانحلالي، الذي يؤدي إلى تلف كريات الدم الحمراء، الناقلة للأكسجين.

ويضيف سيرغي نيتيسوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، "إذا تأكدت هذه الفرضية، سوف توسع إمكانيات علاج المصابين بالفيروس التاجي المستجد باستخدام وسائل تطهير الجسم من الحديد الحر".

المصدر: فيستي. رو