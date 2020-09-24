علماء يفسرون علامة غير عادية تكشف احتمال تعرضك لخطر عدوى "كوفيد-19"

تشمل أعراض "كوفيد-19" ارتفاعا في درجة الحرارة وسعالا جديدا وفقدان الشم والتذوق، ولكن العلماء كشفوا الآن عن احتمال تعرضك لخطر العدوى إذا أصبت بطفح جلدي غير عادي.

وأبلغ ما يقرب من 10% من مرضى "كوفيد-19"، عن ظهور طفح جلدي جديد على أجسامهم أو أصابع أيديهم أو أقدامهم، وفقا لتطبيق COVID Symptom Study App.

وقال أكثر من خُمس الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق، والذين أبلغوا أيضا عن نتيجة إيجابية في اختبار المسحة، إن الطفح الجلدي كان العرض الوحيد لديهم.

إقرأ المزيد

وحث العلماء الذين أطلقوا التطبيق، من "كينغز كوليدج" لندن، الحكومة على إضافة الطفح الجلدي الجديد إلى قائمة NHS الرسمية، لأعراض فيروس كورونا.

وقالوا إن جعل الجمهور أكثر وعيا بالصلة بين الطفح الجلدي وفيروس كورونا، لن يقلل فقط من عدد الاختبارات الإيجابية، ولكنه سينقذ الأرواح أيضا.

وأوضح مدير تطبيق COVID Symptom، تيم سبيكتور: "بفضل الملايين من مستخدمي التطبيق لدينا، تمكنا بسرعة من تأكيد الرابط بين الطفح الجلدي و"كوفيد-19". ولكن أيضا توقيت الطفح الجلدي، وارتباطه بأعراض "كوفيد-19" الأخرى، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطفح الجلدي عبر مختلف الفئات العمرية. نحن ممتنون للغاية لجميع مستخدمي التطبيق الذين قدموا الصور عبر التطبيق. طلبنا من الحكومة إضافة طفح جلدي جديد إلى قائمة NHS الرسمية لعلامات وأعراض"كوفيد-19" لأنها ستقلل من العدوى وتنقذ الأرواح".

وأضافت أن النوع الأكثر شيوعا من طفح "كوفيد"، يشبه خلايا النحل.

وتشمل أنواع الطفح الجلدي الأخرى: طفح جلدي من نوع جدري الماء، وطفح جلدي "شديد الحرارة''، وحتى ما يسمى بـ "أصابع كوفيد"، وهو الاسم الذي يطلق على طفح جلدي معين يتطور على الأطراف.

المصدر: إكسبريس