كيفية استخدام عقار "أريبليفير" المستخدم في علاج "كوفيد-19"

بدأت الصيدليات الروسية في 21 سبتمبر تتسلم دفعات أولى من عقار "أريبليفير" الروسي الجديد ضد الفيروس التاجي.

وأدلى الخبير في الصحة الدولية وتسويق الأدوية والعقاقير، نيقولاي كريوتشكوف، بحديث لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" حيث شرح كيف يعمل هذا الدواء.

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وقال إن هذا الدواء يستخدم لمكافحة الفيروسات عن طريق منعها من التكاثر في الخلايا. ويعطى المريض الدواء على دفعات، ما يمنع الفيروس من الانتشار النشيط في جسمه.

وأضاف أن الدواء تم وضعه على أساس مادة تسمى ب"فاويبيرافير" ويعتبر في حقيقة الأمر مزيجا يضم 3 أدوية تم تسجيلها رسميا. وهناك دواء رابع من هذا النوع قد خضع للاختبار السريري.

يذكر أن دواء "أريبليفير" تم تسجيله في يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى جانب روسيا في كل من الهند وأندونيسيا ويتوقع أن تسجله كذلك بلدان أخرى. أما الصين فتستخدمه بكميات محدودة.

وقال الخبير إن سعر الدواء بلغ في الصيدليات الروسية 12 ألف روبل، ما يعادل نحو 160 دولارا.

إلا أن المشتريات الرئيسية للدواء لا تعود إلى المواطنين بل إلى المستشفيات التي تشتري كميات منه على حساب الحكومة الروسية. ولا يختلف سعره كثيرا في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الصيدليات اقتنت إلى حد الآن كميات محدودة من "أريبليفير". أما الدفعات الأكبر حجما من الدواء فستصل الصيدليات الأسبوع المقبل.