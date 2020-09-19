رد فعل "منقذ للحياة" قد يسبب انتفاخ البطن!

يحدث انتفاخ المعدة عادة بسبب احتباس الهواء في الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يساهم ذلك في الشعور بعدم الراحة المصاحب للغازات.

وأكدت Brigham Health أن "الانتفاخ لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في الهضم".

ويتكون الغاز المعوي من الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والميثان.

ويتمثل أحد ردود الفعل التي تحافظ على الحياة، والتي قد تكون خلف بطنك المنتفخة، في التنهد البسيط.

وشهد "ساينس ألرت" أن التنهد هو "رد فعل حاسم يحافظ على صحة الرئتين".

وأوضح الباحث مارك كراسنو، من كلية الطب بجامعة ستانفورد: "يتحكم مركز التنفس في الدماغ في نوع التنفس. إنه مكون من أعداد صغيرة من أنواع مختلفة من الخلايا العصبية. وكل منها يعمل كزر يقوم بتشغيل نوع مختلف من التنفس".

وأضاف زميله الباحث جاك فيلدمان، إضافة إلى خط تفكيره: "يبدو أن التنهد ينظمه أقل عدد من الخلايا العصبية التي رأيناها مرتبطة بسلوك بشري أساسي". والغرض منه هو فتح الحويصلات الهوائية في الرئتين، ما يتيح للأعضاء تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

إقرأ المزيد

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هناك "بالتأكيد عنصر التنهد الذي يتعلق بحالة عاطفية".

ونظرا لأن الجسم ينتج تنهيدة لا إرادية، فهذا ليس شيئا يمكنك التحكم فيه.

وبالتالي، من الضروري فهم الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسهم في الشعور بالانتفاخ - ونصائح لمنع حدوثه.

وتحدد Brigham Health السلوكيات التي تساهم في الغازات المعوية، مثل التحدث أثناء الأكل ومضغ العلكة.

وتقدم المنظمة الصحية اقتراحات إضافية لتقليل الانتفاخ، تشمل:

• تناول الطعام ببطء وتناول وجبات أصغر وأكثر تواترا.

• امضغ طعامك جيدا.

• اشرب المشروبات في درجة حرارة الغرفة.

• زيادة النشاط البدني خلال النهار.

• اجلس بشكل مستقيم بعد الأكل.

• قم بنزهة بعد تناول الطعام.

وهناك أيضا علاجات طبيعية إذا كنت تعاني بالفعل من انتفاخ البطن، وتفضل التخلص منه. وتشمل: شرب شاي الأعشاب، مثل شاي النعناع أو البابونج أو شاي الكركم.

المصدر: إكسبريس