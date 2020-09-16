 
مباشر

علماء الفيروسات يكشفون فترة بقاء المتعافي من "كوفيد-19" مصدرا للعدوى

الصحة

علماء الفيروسات يكشفون فترة بقاء المتعافي من
Sputnik Ilya Pitalev
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oquc

وفقا لعلماء الفيروسات يبقى المتعافي من "كوفيد-19" مصدرا للعدوى ويشكل خطورة على الآخرين خلال أسبوعين من اختفاء جميع أعراض المرض.

إقرأ المزيد
علماء أمريكيون يكتشفون جزيئا قادرا على تحييد فيروس كورونا
علماء أمريكيون يكتشفون جزيئا قادرا على تحييد فيروس كورونا


ويقول البروفيسور أليكسي أغرانوفسكين من قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو، "إذا عزل المتعافي من المرض نفسه مدة أسبوعين، فإنه بعدها لن يشكل أي خطورة على الآخرين".

ووفقا له، المتعافي من "كوفيد-19" بعد اختفاء جميع أعراض المرض عليه عزل نفسه مدة أسبوعين، لكي لا يشكل خطورة على الآخرين. وأضاف، خلال ثلاثة أشهر يمكن أن يحتوي بلغم المتعافي من المرض على الفيروس، ولكن تركيزه لا يشكل أي خطورة على المحيطين به.

ومن جانبه يؤكد عالم الفيروسات أناتولي ألتشتين، ما ذكره البروفيسور أغرانوفسكي، ويضيف، "مثل هذه المدة (ثلاثة أشهر) نادرة جدا، حيث عادة يفرز الجسم الفيروس خلال 30 يوما فقط".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا