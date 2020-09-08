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اكتشاف وسيلة قد تحمي من الإصابة بالفيروس التاجي

الصحة

اكتشاف وسيلة قد تحمي من الإصابة بالفيروس التاجي
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حيوانات لاما (الباكة)
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اكتشف علماء جامعة كارولينسكا السويدية أجساما نانوية قد تمتلك القدرة على منع توغل فيروس SARS-CoV-2 في الخلايا البشرية.

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وتفيد مجلة Nature Communications، بأن علماء جامعة كارولينسكا حقنوا حيوان اللاما من نوع "الباكة" المدجن في أمريكا الجنوبية، ببروتين شوكي الذي بواسطته يتوغل الفيروس التاجي في الخلايا البشرية، وبعد مضي 60 يوما أظهر تحليل عينات من دم هذا الحيوان استجابة مناعية قوية. وبعد ذلك استنسخ العلماء ودرسوا  الأجسام النانوية من خلايا - B اللمفاوية للحيوان التي تشارك في إنتاج الأجسام المضادة.

وقد تمكن الباحثون بنتيجة دراستهم لهذه الأجسام، من تحديد نوع من الأجسام النانوية Ty1 التي ترتبط بالاجزاء الشوكية للبروتين الذي يرتبط بالمستقبلات ACE2 ويمنع بفعالية توغل الفيروس في الخلايا البشرية.

ويشير العلماء، إلى أن الأجسام النانوية المكتشفة هي أصغر بكثير من الأجسام المضادة الاعتيادية وأبسط منها وسهلة التصنيع ، ويمكن للإنسان التكيف معها.

المصدر: نوفوستي

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