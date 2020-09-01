 
مباشر
عاجل
السلطات المصرية تلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

مركز "غامالي" الروسي يحدد موعد تشكل المناعة الجماعية لدى المواطنين

الصحة

مركز
Sputnik Vladimir Pesnia
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on3k

سيتم تشكيل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل بشرط انطلاق عملية تطعيمهم.

أعلن ذلك رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "غامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، في حديث أدلى به لإذاعة HCH.

إقرأ المزيد
وزير الصحة يعلن عن موعد التطعيم الشامل ضد كورونا في روسيا
وزير الصحة يعلن عن موعد التطعيم الشامل ضد كورونا في روسيا

وقال:" إن لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري. لذلك فإننا سنرى في  نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

وحسب الخبير الروسي فإن صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة.

وأضاف أن تطعيم السكان يلعب دورا هاما في تشكيل المناعة الجماعية. وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري. أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا