كيف نطيل العمر 10 سنوات إضافية؟

كشف الدكتور أليكسي كوفالكوف، خبير التغذية، رئيس المركز الطبي لتصحيح الوزن، طريقة بسيطة لتحسين الحالة الصحية وإطالة العمر 10 سنوات.

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ويقول الخبير، "إذا كان الشخص يريد الحفاظ على صحته ولا يريد الموت مبكرا قبل 10 سنوات، عليه تحديد كمية الكربوهيدرات التي يتناولها ضمن نظامه الغذائي. فقبل 10 سنوات أكد المشاركون في الدورة 57 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، على أن كمية الكربوهيدرات التي يتناولها الإنسان في اليوم يجب ألا تزيد عن 60 غراما. المقصود هنا ليس السكر ، بل الكربوهيدرات".

وأشار كوفالكوف، إلى أن هذه الاجراءات ليست في صالح الشركات المنتجة للسكر. وقال "إنها تكسب أموالا كثيرة من منتجها، لذلك فإن المعايير مختلفة تماما".

وأضاف، "ينصح أطباء الغدد الصماء، بتناول 350 غرام كربوهيدرات يوميا. فإذا حولنا هذا الرقم إلى السكر المكرر، فسوف نحصل على 1.5 كوب من السكر ".

ووفقا لحساباته، كل شخص من سكان المدن يتناول 40-70 كيلوغراما من السكر الصافي سنويا. ويضيف، وهذا يشمل السكر في حالته السائلة "المربيات"، الذي تمتصه الأمعاء بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، وتلف بطانة الأوعية الدموية، والإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتطور تصلب الشرايين.

المصدر: نوفوستي