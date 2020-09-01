أعراض تشير إلى مرض سرطاني لا ينبغي تجاهلها

كشف الدكتور سيرغي أوسمينين، أخصائي طب وجراحة الأورام، عن الأعراض التي يجب الانتباه إليها، لأنها تشير إلى مرض سرطاني.

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وقال الدكتور في حديث لصحيفة "كمسمولسكايا برافدا" أول الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي حرقة المعدة (حموضة المعدة). كما يجب الانتباه إلى عسر البلع الناتج عن صعوبة مرور الطعام في المريء. و يقول محذرا "هذا من الأعراض الخطيرة جدا".

وينصح الخبير في هذه الحالة بضرورة إجراء تنظير للمعدة، أو التصوير الشعاعي، حيث بفضلهما يمكن تحديد ما إذا كان سبب عسر البلع، ورما خبيثا أم اضطراب وظيفي بسبب الإجهاد. كما دعا الدكتور إلى عدم تجاهل السعال وبحة الصوت، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى التهاب المريء الارتجاعي.

وقال، "و نتيجة للاسترجاع، قد تصل محتويات المعدة إلى ارتفاع عال، ما يسبب احتراق الحبال الصوتية". وقد تكون البحة مرتبطة بضغط الورم على الأعصاب. وهذا "أخطر بكثير".

المصدر: نوفوستي