تخطي الوجبات عارض جديد لـ"كوفيد-19" عند الأطفال

حذر الخبراء من أن تخطي الوجبات قد يكون علامة تحذيرية جديدة من فيروس كورونا يجب الانتباه لها عند الأطفال.

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وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، على أن الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد-19" هي السعال المستمر الجديد والحمى وفقدان التذوق أو الشم. لكن الخبراء حذروا الآن من أن الأعراض الرئيسية لدى الأطفال قد تختلف عن أعراض البالغين، بما في ذلك فقدان الشهية.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الأطفال في العديد من البلدان للعودة إلى المدارس في الشهر المقبل.

وكشفت دراسة رئيسية أيضا أن "كوفي-19" لا يقتل الأطفال الأصحاء وأن المرض الشديد نادر الحدوث لديهم.

وقال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن، إن الأطفال يعانون من نحو خمسة أعراض لا تتوافق مع أعراض البالغين للمرض.

وفي حديثه على BBC Inside Science، قال البروفيسور سبيكتور إن البيانات من تطبيق Covid Symptom Tracker كشفت أن الأعراض الخمسة الأولى لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، هي: الصداع والتعب والحمى والتهاب الحلق وتخطي الوجبات.

"وهذه الأعراض تختلف عن الأعراض الخمسة الأوائل التي نراها عند البالغين، والتي تشمل بشكل عام السعال وضيق التنفس وفقدان الشم".

وأضاف الدكتور سبيكتور: "من المهم حقا إدراك ذلك، تخطي وجبات الطعام والتعب أمران مهمان حقا، وكذلك الصداع". وأشار إلى أنه لا توجد حاليا اختلافات واضحة بين الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية.

وتابع: "لقد رصدنا أيضا الطفح الجلدي باعتباره سمة شائعة جدا لدى الأطفال ويمكن أن نرى العارض في الرضع تماما مثل الأطفال الأكبر سنا".

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وواصل: "يمكن أن يأتي هذا الطفح الجلدي قبل أي أعراض أخرى، أو يمكن أن يأتي بعد أعراض أخرى"

وأشار إلى أن الإرشادات الحكومية الحالية بشأن الأعراض هي نفسها للأطفال كما هي للكبار، وحذر من أن العديد من الحالات يمكن تفويتها باتباع هذه المنهجية.

وقال البروفيسور سبيكتور إن الأعراض مهمة بشكل خاص عندما يبدأ الأطفال في العودة إلى المدارس.

ووافق بول هانتر، أستاذ الطب في كلية الطب في نورويتش، على أن أعراض "كوفيد-19" تختلف باختلاف الفئات العمرية، موضحا أن جزءا من مشكلة الفيروس هو أن الأعراض الكلاسيكية التي نعرفها جميعا مشتقة من مراقبة المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

المصدر: ذي صن