علامتان على الجسم تحذران من انخفاض مستويات فيتامين B12 بشكل خطير

يعد نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا مما يدركه الكثيرون، وعندما يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين الأساسي، قد يحدث عدد من الأعراض التحذيرية غير العادية.

ويدعم هذا الفيتامين الجهاز العصبي المركزي، ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحول الطعام، الذي تتناوله إلى طاقة. وعندما يصاب الشخص بنقص في الفيتامين، تُعاق هذه العمليات الحيوية، ويترتب على ذلك ظهور علامات تحذير غير عادية. وقد يعني الشعور بألم في يديك أو صدمة عصبية على الجسم، أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير.

وقد يكون الوخز الحاد في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما، مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير.

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ويحدث هذا فجأة وبدون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع البنصر، كما أوضح موقع Thyroid Patient Advocacy.

وتابع الموقع: "إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12، فقد يبدأ الشعور بالوخز على طول الحافة الخارجية لليد، بدءا من المعصم. ويحدث هذا الألم عندما ينثني الرسغ للخلف".

وتعد صدمة الأعصاب في جانب الجسم علامة تحذير أخرى لانخفاض مستويات B12.

ويمكن أن تحدث في جانب أي من الوركين، أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى:

• التعب الشديد.

• نقص الطاقة.

• ضيق التنفس.

• الصداع.

• سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن).

• فقدان الشهية وفقدان الوزن.

المصدر: إكسبريس