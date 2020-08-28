هرمون الأنوثة قد يقلل من حدة "كوفيد-19" لدى النساء

منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، صُدم العلماء بالأعداد الكبرى بشكل غير متناسب من الرجال وكبار السن الذين أصيبوا بمرض حاد مقارنة بالأفراد الأصغر سنا والنساء.

وشكّل تعرض الرجال لخطر أكبر من النساء لأعراض أكثر حدة ونتائج أسوأ من "كوفيد-19" بغض النظر عن العمر، لغزا محيرا، دفع العلماء حول العالم للبحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

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وأجرى العلماء في كلية ويك فورست للطب، مؤخرا، مراجعة للبيانات قبل السريرية المنشورة حول نشاط الهرمونات الخاصة بالجنس، وخاصة الإستروجين. ونُشرت المراجعة في النسخة الإلكترونية من مجلة Current Hypertension Reports.

وقالت المؤلفة الرئيسية للمراجعة، ليان غروبان، أستاذة طب التخدير في كلية ويك فورست للطب: "نعلم أن فيروس كورونا يؤثر على القلب ونعلم أن هرمون الإستروجين يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء، ولذلك يبدو أن التفسير الأكثر ترجيحا هو الاختلافات الهرمونية بين الجنسين".

وأوضحت غروبان وفريقها أن الدراسات المنشورة سابقا كشفت أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، المرتبط بأغشية الخلايا في القلب والشرايين والكلى والأمعاء، هو المستقبل الخلوي للفيروس التاجي المسؤول عن عدوى "كوفيد-19"، ويساعد على نقل الفيروس إلى خلايا تلك الأجهزة الأعضاء.

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وقال الفريق إن المراجعة أشارت إلى أن هرمون الإستروجين يخفض مستوى ACE2 في القلب، ما قد يعدل من شدة "كوفيد-19" لدى النساء.

وتابعت غروبان القول إنه على العكس من ذلك، فإن المستويات المرتفعة من إنزيم ACE2 في الأنسجة يمكن أن يفسر سبب كون الأعراض أسوأ لدى الرجال من النساء.

وأضافت: "نأمل أن تفسر مراجعتنا المتعلقة بدور الهرمونات الإستروجينية في التعبير وتنظيم ACE2، الاختلافات بين الجنسين في عدوى كوفيد-19 ونتائجها، وتكون بمثابة دليل للعلاج الحالي وتطوير علاجات جديدة".

المصدر: ساينس ديلي