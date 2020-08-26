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علماء روس يفسرون كيف يمكن لفيتامين أن يقتل خلايا سرطانية

الصحة

علماء روس يفسرون كيف يمكن لفيتامين أن يقتل خلايا سرطانية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء جامعة موسكو أن جرعات عالية من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة، دون أن تلحق أي أضرار بالخلايا السليمة.

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ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن "علماء جامعة موسكو اكتشفوا أن جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى".

وتفيد مجلة International Journal of Molecular Sciences، بأن النتائج التي حصل عليها العلماء هي نتائج التجارب التي أجروها في ظروف المختبر.

وتقول البروفيسورة فكتوريا بونيك، المشرفة على البحث، "إن البيانات الجديدة حول التأثير السلبي لجرعات فيتامين В1 الكبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تاثيرها في الخلايا السليمة، سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة وبالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريريا".

وقد اختبر الباحثون هذه الفكرة في المختبر على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهارية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان، أخذت من القرود. واتضح أن لفيتامين В1 تأثير مماثل لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.

المصدر: نوفوستي

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