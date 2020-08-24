عالم بريطاني: فيروس كورونا سيظل معنا "إلى الأبد"!

توقع عالم بريطاني بارز أن "كوفيد-19" سيظل مع الجنس البشري "إلى الأبد بشكل أو بآخر"، داعيا إلى تطعيم السكان بانتظام ضد المرض الفتاك.

وصدر التكهن غير المتفائل من قبل السير مارك والبورت، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE) التابعة لحكومة المملكة المتحدة، يوم السبت الفائت.

وعلى عكس بعض الأمراض الأخرى، مثل الجدري "الذي يمكن القضاء عليه بالتطعيم"، من غير المرجح أن يُقضى على "كوفيد-19" بالكامل، كما قال العالم في حديث لـ BBC Radio 4. وفي الوقت نفسه، يعتقد والبورت أن "التطعيم العالمي" أمر لا بد منه لاحتواء الوباء المستمر.

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وقال موضحا: "هذا فيروس سيظل معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر، ومن شبه المؤكد أنه سيتطلب لقاحات متكررة. لذا، مثل الإنفلونزا، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة".

وجاءت تصريحات والبورت ردا على تصريح سابق لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي أعرب عن أمله في أن ينتهي الوباء "في أقل من عامين".

وقارن غيبريسوس مرض "كوفيد-19" بتفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، مشيرا إلى أن الجنس البشري قد واجه فيروس كورونا بشكل أكثر استعدادا من الناحية التكنولوجية. وفي الوقت نفسه، أصبح العالم أكثر انفتاحا منذ أوائل القرن العشرين، ما يسهل الانتشار السريع للأمراض.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز إلى أن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا العالمية، تجاوزت 23 مليونا يوم السبت. وربط الفيروس بأكثر من 800 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. وما تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند من أكثر البلدان إصابة بفيروس كورونا، حيث تمثل ما يقرب من نصف إجمالي الحالات في العالم.

المصدر: RT