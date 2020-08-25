ما تأثير سماعات الأذن اللاسلكية في الدماغ؟

أعلن ألكسندر تيموفييف الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بجامعة بليخانوف للعلوم الاقتصادية، أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية، يؤثر سلبا في صحة الإنسان، بسبب الأشعة المنبعثة منها.

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وأشار تيموفييف في تصريح لوكالة Prime للأنباء موضحا، إلى أن الحديث يدور حول السماعات غير الأصلية "المقلدة". وقال، "إذا اعتبرنا أن الموجات اللاسلكية تحتاج إلى أساس كهرومغناطيسي لعملها ، فمن المؤكد أنها مضرة للبشر. كما أن نشاط الجهاز العصبي البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضا، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية الطبيعة في ازدياد دائم".

ووفقا للخبراء، يمكن أن تسبب سماعات الأذن اللاسلكية سرطان الدماغ، لأن تطبيق Bluetooth ينشر مجالا كهرومغناطيسيا بالقرب من الدماغ مباشرة. ويمكن مقارنة خصائص هذا المجال الكهرومغناطيسي، بالإشعاع المنبعث من أفران الميكروويف. بحسب وسائل الإعلام.

المصدر: نوفوستي